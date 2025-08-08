Laura Escanes disfruta al máximo su verano del amor en Menorca: y presume de novio con tipazo

Estamos a mitad de verano, y los famosos no pierden ni un minuto para desconectar y aprovechar al máximo el sol y la playa. Mientras unos acaban de empezar sus vacaciones, otros ya llevan semanas entre cala y cala, buscando ese chapuzón perfecto para combatir el calor que está azotando en la última semana. Y una que sabe cómo exprimirlo es Laura Escanes. La influencer catalana está viviendo su verano del amor en su rincón favorito: la paradisíaca isla de Menorca.

Hace algo menos de un mes, la ex de Risto Mejide puso rumbo a Menorca, un destino que ya se ha convertido en su refugio veraniego en familia. Durante estos días, Laura no ha parado de compartir instantáneas de sus vacaciones, donde no solo presume de cuerpazo en bikini, sino también de su amor. Y es que la catalana sale desde hace unos meses con el esquiador profesional, Joan Verdú, con quien mantiene una relación a distancia debido a los compromisos de él con su profesión.

"Un verano, historias compartidas, amigos, mar, comer rico, una barbacoa frente al mar, un helado después de comer, dormirte con el vaivén de las olas, niños de fondo jugando, un gazpacho, el tour de fondo, una siesta y poco más", escribió la influencer hace unos días en sus redes junto a un carrusel de fotos.

La exnovia de Álvaro de Luna pasa sus días de verano entre amigos, y también junto a su madre, ya inseparable, y su hija Roma, de 5 años, fruto de su matrimonio con Risto Mejide. La pequeña lleva yendo a la isla desde que era una bebé, así lo demuestran varias comparativas que Escanes ha ido publicando en su modo más nostálgica.

Uno de sus planes estrella es navegar en barquito por alta mar. Estos días ha protagonizado un momentazo súper veraniego: buceo con su novio y un posado bajo el agua que quita el hipo.

Laura está exprimiendo cada instante de sus últimos días en la isla balear, dejando claro en sus redes sociales que sueña con que este verano no termine nunca.