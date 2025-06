Laura Escanes, harta, revienta tras los comentarios ofensivos sobre su cuerpo: "Cada verano es lo mismo"

Laura Escanes (28) está harta de las críticas sobre su físico. La ex de Risto Mejide está en un momento personal muy especial, disfrutando de su historia de amor con el deportista olímpico Joan Verdú, pero, a pesar de su felicidad, algunos intentan empañarla con comentarios ofensivos sobre su cuerpo. Cansada de soportar este tipo de mensajes, la madre de Roma —su hija en común con el presentador de Todo es mentira— ya ha llegado a su límite y no deja pasar ni una.

"Shock", escribía este jueves en sus historias de Instagram con una captura de algunos de los comentarios que había recibido tras compartir una foto en bikini. Entre los mensajes, había uno especialmente hiriente: "Pues para hacer tanto deporte como presumes... Vaya piernotas. Demasiada grasa", le reprochaba una usuaria. Y Escanes le contestaba: "Madre mía, no sabes lo dañino que es tu comentario. Alucinante que cada verano ocurra exactamente lo mismo. Repite conmigo: no se opina de cuerpos ajenos".

"De verdad que hay una parte de mí que le encantaría no tener que hacer estos stories, pero estoy bastante harta del concepto de cuerpo sano que veo en redes sociales últimamente", reflexionaba muy molesta. Muy rotunda, dejaba claro su hartazgo ante los juicios constantes: "Es llegar el verano y sentir que te van a estar mirando con lupa por si has engordado o no, si se te ve un michelín o si tienes tableta, y es agotador".

Además, lanzaba un dardo contra aquellos que se meten con el físico de la gente: "No tenéis ni idea del daño que pueden hacer comentarios así, ya no solo a mí, que también, sino a todas las personas que lean estos mensajes en mis fotos". Y señalaba de forma contundente: "Ya siento muchísimo que os joda que una tía tenga más de una 36 de pantalón y le flipen unas piernas fuertes y sentirse fuerte".

"No sé en qué momento se ha normalizado decirle a alguien que tiene 'demasiada grasa' o que está 'a dos pasitos del Ozempic', como si esos comentarios fueran inocentes. No lo son. Son dañinos. Cada vez que alguien suelta este tipo de comentarios, lo único que hace es alimentar una cultura que genera TCA, inseguridades y que nos hace odiar nuestros propios cuerpos", denunciaba la influencer en un comunicado rotundo.

También ha señalado el impacto que este tipo de comentarios generan en la autoestima: "Y luego nos preguntamos por qué tanta gente vive acomplejada, tapándose, sintiéndose menos por no encajar en un molde que, sinceramente, ni siquiera debería existir. No se opina sobre el cuerpo de nadie. Punto".

Y ha lanzado su reflexión: "Donde tú estás viendo 'una pierna llena de grasa' yo veo y me siento orgullosa por una pierna cada vez más fuerte y musculada. Ojalá vaya cambiando el concepto de 'sano' que muchos siguen teniendo en la cabeza", destacaba. "Así que, de verdad, antes de escribir, piensa: ¿esto aporta algo bonito? ¿Esto ayuda? ¿Esto hará que alguien se sintiera mejor? Si es que no, guarda el comentario… Y revísate tú, y deja de opinar sobre el cuerpo de los demás", zanjaba.