Muchos está hablando estos días sobre la abogada Teresa Bueyes y su relación con el magnate mexicano José Antonio Pérez Simón, con quien ha tenido más que una estrecha amistad. Desde que Informalia publicó la noticia de la cena que mantuvieron Perez Simón y Paloma Segrelles, el nombre de Teresa Bueyes no para de aparecer, en lo que ya es el triángulo más comentado de este verano.

Lo cierto es que estos titulares han llegado mientras Bueyes se encuentra pasando unas vacaciones de lo más exóticas en Asia, junto a un grupo de amigos con los que estará hasta final de mes. Teresa guarda por Pérez Simón un profundo cariño y respeto y una amistad que seguirá en el futuro, pero eso no significa que no esté disfrutando de unos días inolvidables tras conocer este verano a un empresario sueco con residencia en Londres que se ha convertido en su inseparable.

De momento nos reservamos la identidad completa de este amigo entrañable de la conocida abogada y tan solo diremos que responde al nombre de Juan y que es un hombre muy atractivo con el que Bueyes ha posado en sus redes sociales sin poder ocultar el rostro de la felicidad. Es lo bueno del verano, que una nunca sabe lo que le va a pasar y es que el tiempo libre permite abrir el círculo de amistades y conocer otros mundos y vivir nuevas ilusiones.