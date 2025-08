Sharon Stone, sobre la escena de 'Instinto básico' por la que perdió la custodia de su hijo: "No sabíamos lo que nos esperaba"

Sharon Stone ha echado la vista atrás para recordar uno de los clásicos del cine, la película Instinto básico, en la que protagonizó una de las escenas más icónicas de la historia: cuando se abrió de piernas frente a los hombres que la interrogaban por el asesinato del detective Nick Curran, interpretado por Michael Douglas. La actriz, en alguna ocasión, ha expresado sus dudas acerca de que esta emblemática película de 1992 pudiera hacerse hoy en día y ahora ha hablado de nuevo de la cinta, y en concreto de la mencionada escena. Hay que recodar que incluso en un juzgado se valoró si tendría que tener la custodia o no de su hijo Roan por la famosa imagen, algo que la intérprete ha lamentado en varias ocasiones.

En una entrevista con Business Insider ha recordado que tenía el derecho de eliminar su escena de cruce de piernas de la película pero finalmente decidió no hacerlo. "Creo firmemente que ninguno de nosotros sabía en ese momento lo que nos esperaba con esa toma, y cuando Paul Verhoeven [el director] la consiguió, no quería perderla y tenía miedo de mostrármela. Y lo entiendo", ha explicado la actriz de 67 años.

Y continuó: "Una vez que tuve tiempo de tranquilizarme, no le pedí que lo sacara de la película cuando tenía el derecho legal de hacerlo". También se valoró que se volviera a rodar la escena, aunque finalmente la propia actriz optó por mantener la grabación original: "Así que tuve la oportunidad de hacerlo de otra manera, y no lo hice porque, al dar un paso atrás, entendí, como directora, no como la chica de la película, que eso la hacía mejor".

En cuanto a si a día de hoy lo volvería a hacer, ha dicho sobre la escena: "Me convirtió en un ícono, pero no me ganó respeto. ¿Pero lo volvería a hacer? No podemos tomar estas decisiones en la vida. No participo en el mundo de la fantasía de esta manera". Y sentenció: "Lo que hice con lo ocurrido fue exactamente como quería hacerlo. Verhoeven y yo tenemos una relación maravillosa".

La custodia de su hijo Roan

En una entrevista en el podcast Table for Two with Bruce Bozzi de marzo de 2023 también recordó uno de los episodios más duros de su vida cuando en un juzgado le mencionaron su papel en el cine cuando estaba en juego la custodia de su hijo Roan Joseph Bronstein, al que adoptó junto al periodista Phil Bronstein, con quien se casó en 1998 hasta que el divorcio llegó en 2004.

"Cuando el juez le preguntó a mi hijo [tenía entonces ocho años]: ¿Sabes que tu madre hace películas de adultos? Es una especie de abuso del sistema, que se valorara el tipo de madre que era por haber hecho esa película", lamentó la actriz, que tiene otros dos hijos adotados, Quinn, de 19 años, y Laird, de 20. La custodia de su hijo, que hoy en día tiene 25 años, finalmente acabó en el padre: "Acabé en la clínica Mayo con taquicardias", recordó entonces Stone. Y lamentó recordando lo ocurrido en el juzgado: "Perdí la custodia de mi hijo".