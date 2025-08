La joya blanca de Ibiza: así es la espectacular casa en la que Raphael disfruta del verano

Han pasado casi nueve meses desde que un linfoma cerebral primario frenó en seco la vida y la carrera de Raphael, de 82 años, mientras grababa en La Revuelta. Un susto que obligó al mítico cantante de Mi gran noche a bajarse temporalmente de los escenarios. Fue el pasado 15 de junio —tal y como adelantó en primicia Informalia— cuando reapareció ante su público con un esperado concierto en Mérida. Después, volvió a brillar en el Festival Starlite de Marbella. Y ahora, por fin, disfruta de sus merecidísimas vacaciones en Ibiza, uno de sus destinos favoritos para desconectar junto a su familia, y por supuesto, al lado de su mujer, Natalia Figueroa.

En la isla pitiusa, el intérprete linarense tiene una casa en propiedad. Se trata de una espectacular villa de arquitectura payesa, situada en Sant Josep de Sa Talaia, al oeste de la isla.

Raphael desde su casa en Ibiza

La casa, enclavada en una de las urbanizaciones más exclusivas, cuenta con más de 500 metros cuadrados de jardín, salpicado de coloridas buganvillas que enmarcan la vivienda principal. El interior se distribuye en dos plantas y 320 metros cuadrados. A esto se suma una impresionante piscina de 35 metros, que se funde en un oasis de calma con vistas al Mediterráneo, donde el artista disfruta de la tranquilidad y el aire puro tras meses de incertidumbre por su enfermedad.

Tras su recuperación, el cantante ha contado en varias entrevistas cómo vivió el duro golpe del diagnóstico, que recibió el pasado mes de diciembre. "Cuando me estaba dando, no pensaba que fuera algo tan grave. Quería decir una cosa, pero decía otra al momento de traducirlo en palabras. No era dueño de la situación. Es una sensación fatal", confesó con honestidad en su visita a TVE, mostrando una vez más su fortaleza y su capacidad de resiliencia.