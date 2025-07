La sobrina de Montserrat Caballé le cuenta a Beatriz Cortázar los detalles de la orden de desahucio que pesa sobre su familia: "Mis primos no sabían nada de la situación de mi padre, Carlos Caballé. Van a ayudar para que se solucione"

No ha pasado una semana desde que salieron a la luz los problemas que tiene el hermano de la difunta Montserrat Caballé, Carlos, con una orden de desahucio para que abandone el piso que ocupa en un edificio de la calle Muntaner de Barcelona el próximo mes de octubre. Desde que se filtró esta información (en El Español) la familia Caballé ha acaparado todos los titulares porque no se entendía que el que fuera hermano y representante de la mejor soprano que ha dado este país pudiera estar en una situación tan desesperada. Se habló de problemas familiares, desatención y abandono. Y en vista de la que se estaba liando en medios los Caballé decidieron mandar un comunicado para intentar poner coto a tantos rumores y señalar que se trataba de un problema administrativo, que estaban solucionándolo y dejar muy claro que no había una fractura familiar.

Hoy es Montserrat Caballé, la hija de Carlos, quien quiere seguir puntualizando estas informaciones al insistir en que no sólo no hay un problema en la familia sino que están muy unidos. Lo que Caballé descubre es que hasta el día de la filtración en los medios, los hijos de su tía desconocían absolutamente este proceso y la orden de desahucio y que no habían querido decírselo porque creían que iban a solucionarlo antes de que llegara la sangre al río o la tinta a los titulares cómo sí ha pasado.

"Va por delante antes que nada que la familia para nosotros es sagrada, igual que lo fue para mi tía. Somos una piña y siempre nos hemos ayudado y apoyado. Han comentado que los hijos de Montserrat se desentendían de su tío y que lo dejaban abandonados. Quiero decir que los hijos de Montserrat no sabían de este problema. Se han enterado a raíz de la fuga de información del juzgado a un periodista. No quisimos contárselo antes porque cada uno intenta resolver sus problemas como puede y es lo que nosotros hemos estado intentando, tanto mi padre, como yo. Evidentemente se trataba de un problema administrativo que se ha ido de madre al salir en los medios", asegura.

Montserrat está muy sorprendida con algunas de las afirmaciones que se han vertido e insiste en que nadie de su entorno ha podido lanzar esas historias y que cuentan con un abogado del turno de oficio que solo lleva 15 días con este caso. Lo que sí confirma Montserrat es que su padre, que fue representante de Montserrat es los mejores años de su carrera artística, en la actualidad está cobrando una pensión de ayuda y está en estado de vulnerabilidad.

"Es verdad que mi padre está cobrando una pensión no contributiva. Los ahorros llegan hasta un tiempo y cuando se deja de ingresar, evidentemente se gastan. El dinero tal como entra se va. Luego también se dicen muchos números que no son, por eso te digo que es que cada uno se conoce sus cosas mejor que nadie yo lo que quiero dejar bien claro es que aquí nadie ha abandonado a mi padre , ni mis primos ni yo", puntualiza.