Alonso Caparrós desvela su relación desconocida con una chica a la que sacaba 20 años: "Eso no va a ningún lado"

A raíz de la polémica que saltó en torno a Alejandro Sanz (56) por las acusaciones de la joven Ivet Playà (26), se han sumado nuevas declaraciones: las de la cantante Nika (45), de OT 2, que ha desvelado que conoció al artista cuando ella tenía 15 años: "Muchos años después entablé una relación con él. Con mi familia he ido a conciertos, le he llevado una maqueta, le he avisado de que iba a hacer el casting de OT". Sobre si su relación con él siempre fue profesional, también confesó a Semana: "No. Y hasta aquí. Es un tema del que prefiero no hablar".

Sobre estas informaciones han hablado este jueves en Espejo Público, donde colabora. En un momento dado, ha salido a relucir el tema de las diferencias de edad en relaciones, y Alonso Caparrós (54) ha apuntado su particular punto de vista a raíz de su propia experiencia personal. "Cuando estuve a punto de cumplir 40 años me rayé. Me propuse: 'Voy a ver si todavía estoy para tener una relación'. Y tuve una relación con una chica de 23. Lo que aprendí es que una relación con esa diferencia de edad es imposible, que no lleva a ningún lado".

La vida personal de Alonso Caparrós

Al lado de Caparrós desde 2009 está Angélica Delgado, con quien se casó en 2015. A esta logopeda le ponemos cara también por su papel de defensora de su marido en los platós de Gran Hermano VIP 5, allá por el año 2017. La define como su salvadora, especialmente porque apareció en un momento de su vida convulso, en el que volvió a tener una "recaída" por la inestabilidad laboral y sus problemas confesos de adicciones: "Ha sido el ángel que ha aparecido y me ha salvado, sin duda ninguna. Me conoció en un momento en el que estaba recuperándome y ya con ella, con la relación avanzada, tuve una recaída. Ese fue el momento clave, ya que fue la única persona que no se echó para atrás, y dijo aquí me quedo".

El que fuera colaborador de Sálvame, por otro lado, es padre de dos hijos: Claudia, que se dedica a la danza y es toda una apasionada del deporte, y Andrés, centrado profesionalmente en su pasión por la rama naútica. Los dos son fruto de sus anteriores relaciones con Claudia Vargas y Elena Alarcón.