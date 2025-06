Dos palabras y una sonrisa tensa: la llamativa reacción de Candela Márquez tras ser preguntada por Alejandro Sanz

Alejandro Sanz (56) se encuentra desde hace días en el foco de la polémica debido a las declaraciones que Ivet Playà (26), una antigua fan, compartió en sus redes sociales, afirmando que este se había aprovechado presuntamente de ella. La joven concedió una entrevista este pasado fin de semana hablando de su situación, y el músico respondió con un contundente comunicado en el que afirmaba que, pese a "cometer errores", no es "un miserable". Mientras tanto, Candela Márquez (37), novia del artista, es quien sufre los daños colaterales.

La actriz no se ha pronunciado abiertamente sobre este asunto, aunque las declaraciones que compartió este miércoles en Madrid, durante la presentación de su nuevo proyecto, La encrucijada, han desatado las dudas sobre la estabilidad de su relación. "Está muy bien, está muy bien", fueron las palabras que, tajante y con una sonrisa tensa, expresó la intérprete en la alfombra roja tras ser preguntada por el artista. A diferencia de en anteriores ocasiones, el autor de Corazón partío no estuvo acompañándola a su llegada.

Ninguna de las partes se ha pronunciado sobre este tema, aunque los rumores de ruptura les persiguen desde hace semanas. De hecho, Márquez dejó de seguir al músico el pasado mes de mayo, después de que este derrochara complicidad con Shakira durante la promoción de su última canción juntos, Bésame. Esto generó un gran revuelo entre los fans de La tortura, tema que lanzaron en 2005 y que derivó en una amistad inquebrantable.

Cabe recordar que Sanz y Márquez ya se habían dejado de seguir el pasado mes de febrero, después de que el intérprete asistiera en solitario a una entrega de premios. Cristina Tárrega, amiga del cantante, aclaró más tarde que no estaban atravesando ninguna crisis.

La polémica con Ivet Playà

El conflicto entre Alejandro Sanz e Ivet Playà dio un giro inesperado este pasado martes con la intervención en directo de la abogada Teresa Bueyes, quien representa a la joven catalana. La abogada explicó en Y ahora Sonsoles que existen pruebas de que personas del entorno del cantante intentaron negociar un acuerdo económico con el objetivo de silenciar a su clienta. "Dile que tenemos la grabación donde ellos nos proponen los negocios", fue el mensaje que Ivet envió en tiempo real a su abogada y que esta leyó en directo, ante la atónita mirada de Ónega, los colaboradores y el público presente en el plató.

La declaración llegaba pocos días después de que Ivet Playà ofreciera su entrevista en el programa De viernes, donde confesó haber mantenido una relación íntima con Sanz, al que calificó, sin rodeos, de "depredador sexual". Sus palabras no tardaron en hacerse virales y provocar un terremoto mediático. Ante estas acusaciones, Alejandro Sanz rompió su silencio a través de redes sociales con un mensaje que, si bien no niega explícitamente la relación, sí rechaza de manera rotunda el carácter de las acusaciones: "No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser un miserable". El artista, visiblemente afectado, agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que la verdad prevalecerá.

Por el momento, ni Alejandro Sanz ni su equipo legal han confirmado si emprenderán acciones legales contra Ivet Playà o su representante. En cambio, Bueyes dejó claro que su clienta está dispuesta a aportar todas las pruebas que acreditan su versión de los hechos.