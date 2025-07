Mercedes Milá sufre un accidente doméstico a los 74 años y muestra sus heridas: "Me he caído en el patio de mi casa"

En pleno verano y con un nuevo proyecto profesional a las espaldas-un programa de entrevistas para TVE-, Mercedes Milá (74) ha sufrido este miércoles un accidente doméstico. Hace apenas unas horas, la propia presentadora ha sido quien ha contado cómo ha ocurrido el incidente a través de sus redes sociales.

"Me he caído en el patio de mi casa. Me he tropezado con varias sillas", ha comenzado explicando la periodista. Más allá de aclarar qué ha sucedido, la veterana presentadora también ha publicado una foto de la herida: se trata de un rasguño situado encima de una de sus cejas.

Por suerte, todo ha quedado en un susto y la comunicadora ha sido curada por una amiga suya con puntos de aproximación. "Me ha curado y cuidado Sole con una delicadeza extrema", ha señalado. Y ha añadido junto con otra fotografía de la herida: "No siento dolor, por suerte".

Sin perder su característico sentido del humor, Mercedes ha bromeado sobre su nuevo aspecto físico tras este pequeño accidente. "No me vayas a pegar una de las pestañas de arriba y me vayas a dejar con el ojo abierto toda la tarde. Te vas a ganar un puesto en la Seguridad Social. Estamos a 35 grados y ya tenía la ceja caída, ahora no sé dónde me va a llegar", ha manifestado.