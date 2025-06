TVE ficha a Mercedes Milá para recorrer España en caravana: así será su nuevo programa de entrevistas

Mercedes Milá vuelve a la televisión con un nuevo programa que emitirá TVE. La presentadora ha fichado por la cadena pública para presentar Me meto en un jardín, un formato en el que la periodista recorrerá España en caravana en busca de los rincones más curiosos.

Durante el viaje, Mercedes Milá conocerá y escuchará de forma espontánea a personajes del mundo rural y también a los que trabajan y cuidan los jardines extraordinarios que descubrirá en cada destino. Me meto en un jardín está producido en colaboración con Zanskar Producciones, la compañía de Jesús Calleja, responsable también de No sé de qué me hablas, el anterior programa que condujo Mercedes Milá en La 1.

El destino final de cada programa será un espacio natural especial donde hará una entrevista a una persona conocida. Mercedes Milá se propone hacer entrevistas en profundidad, alejadas de la actualidad, del ruido, de la ciudad. Mantendrá conversaciones con calma y en un escenario tranquilo en medio de la naturaleza domesticada por el hombre.

Mercedes Milá presentó su último programa en 2023, también en TVE (No sé de qué me hablas). Anteriormente, la veterana presentadora trabajó para Movistar con diferentes espacios de entrevistas, como Milá vs. Milá o Scott y Milá. Más lejos quedan sus tiempos en Telecinco al frente de Gran Hermano, el programa que presentó entre 2000 y 2015. En Mediaset también estuvo al frente de otros formatos, como La Tribu o Convénzeme.