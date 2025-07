El asesor fiscal de Ana Duato, condenado a 80 años de prisión, queda en libertad provisional: el juez le retira el pasaporte

La Audiencia Nacional impuso al contable de Ana Duato, Fernando Peña, 80 años de prisión al considerarle principal acusado y cabecilla de la trama de delitos fiscales conocida como Caso Nummaria. Pues bien, el asesor ha quedado en libertad provisional al no ser firme la sentencia y al considerar que los cuidados de su mujer enferma atenúan el riesgo de fuga del condenado. En esta trama, Ana Duato finalmente quedó absuelta de todos los delitos fiscales de los que estaba acusada, así como su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau. Como ya publicamos, el actor Imanol Arias ha sido condenado a dos años y dos meses de cárcel tras su pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para no enfrentarse al juicio. El actor no irá a la cárcel porque los dos años y medio impuestos corresponden a cinco ejercicios fiscales diferentes, por lo que se trata de cinco condenas de las que ninguna de ellas de forma individual supera el umbral de los dos años de prisión.

Con respecto al contable de Nummaria, condenado por generar un entramado de sociedades para facilitar a sus clientes defraudar a la Agencia Tributaria, la Audiencia ha estimado la adopción de varias medidas cautelares para evitar que se produzca un riesgo de fuga, por lo que Peña está obligado a la entrega de su pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecer cada quince días en los juzgados, a la espera de que se resuelvan los recursos que darán firmeza a la sentencia.

La Sección Segunda de lo Penal rechaza la demanda de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda , de que el asesor fiscal ingresara en la cárcel por "alto riesgo de fuga", por la gravedad de sus delitos y porque existen múltiples inmuebles de países como Portugal o Uruguay.

El letrado que se encarga de la defensa de Peña ha alegado que este ha estado a disposición de los Tribunales, que tiene arraigo en nuestro país, que tiene a su mujer enferma a su cargo y cuatro hijos, circunstancias estas que atenúan el riesgo de fuga.

Este lunes 7 de julio conocíamos la sentencia de la Audiencia Nacional que ponía fin a la batalla legal de Ana Duato durante los últimos diez años para demostrar que no cometió fraude fiscal ni evadió el pago de impuestos en el marco del Caso Nummaria. La protagonista de 'Cuéntame' quedaba absuelta de los siete delitos contra la Hacienda Pública de los que estaba acusada, y por los que se enfrentaba a una pena de 32 años de prisión solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, que se redujeron a 16 durante el juicio, al igual que su marido Miguel Ángel Bernardeau, que también quedo absuelto.

En una sentencia de 275 páginas, recogida por Europa Press, el magistrado Joaquín Delgado absuelve a la actriz y a otros 18 acusados de todos los delitos que les atribuían al considerar que no había "prueba suficiente para sustentar una condena"; y considera que Ana no conocía la trama societaria ideada por su gestor, que como decíamos ha sido condenado a 80 años de cárcel.