Nuevo varapalo para Diego 'El Cigala'. La Audiencia Provincial de Cádiz acaba de confirmar su condena a dos años y un mes de cárcel por malos tratos cometidos contra su exmujer, Dolores Méndez. El artista flamenco tendrá que cumplir su condena acusado por malos tratos a su exmujer, tras rechazar todos los recursos tanto de su defensa como de la acusación particular.

La sentencia original, dictada en diciembre de 2024, no ha dejado nada al azar. El tribunal ya había condenado al cantaor hasta en tres episodios distintos de agresión. Primero, por un episodio de maltrato en un hotel de Jerez en el que se le impuso seis meses de prisión. Después, una segunda agresión en un hotel de Palafrugell, en Girona, con ocho meses más de cárcel. Y para rematar, un tercer episodio con maltrato agravado en su propia casa de Jerez, donde vivía con sus hijos, que supuso una pena adicional de 11 meses.

Pero eso no es todo. La jueza le impuso también una orden de alejamiento: prohibiéndole acercarse a menos de 200 metros de su exmujer durante dos años, ni mantener contacto con ella. Además, fue condenado por un delito leve y continuado de vejaciones en el ámbito doméstico, lo que le valió 25 días de localización permanente.

A la lista de condenas por malos tratos que pesan sobre Diego 'El Cigala' se suma un episodio distinto, aunque esta vez con resultado favorable para el cantaor. En un juicio celebrado el 7 de noviembre de 2024, la magistrada decidió absolverlo de un delito de maltrato agravado ocurrido en el aeropuerto de Punta Cana en agosto de 2017. Según la acusación, Diego se habría acercado a su exmujer mientras ella esperaba con su hijo en brazos, la habría agarrado del brazo y zarandeado, reprochándole que se fuera de viaje. Pero la jueza no encontró pruebas suficientes para condenarlo por estos hechos y lo declaró inocente. La defensa de 'El Cigala' no se conformó y recurrió la sentencia, alegando que la jueza cometió un error al valorar la prueba, argumentando que el testimonio de la víctima "no cumple con los requisitos legales para superar el principio de presunción de inocencia".