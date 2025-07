Cuenta atrás para una de las bodas aristocráticas del año. El duque de Salvatierra le dará el "sí, quiero" a su novia en Sevilla el próximo 4 de octubre y los novios ya pulen los detalles de la ceremonia, los invitados y el banquete. Y, por supuesto, la lista de regalos que han elaborado para ser agasajados en un día tan importante, y cuyos precios oscilan entre los 150 y los 28.000 euros.

El más barato son unas servilletas moradas; el más caro, un exclusivo armario bar. Según La Razón, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han hecho llegar a los asistentes al enlace dicha lista para que escojan libremente qué quieren regalarles y han indicado, eso sí, que los objetos más caros pueden adquirirlos entre varias personas.

Además de las servilletas y el mueble-bar, constan un juego de sillas de comedor, varios muebles de jardín, lámparas de pie y de techo, candelabros antiguos, una cubertería, juegos de vasos y de tazas, cojines, cestas de mimbre, un ánfora de terracota, marcos de fotos, un cabecero de cama, un ajedrez de mármol, dos mesillas, una cómoda alemana del siglo XVIII, dos sofás, una vajilla y una mesa de comedor de mármol y hierro forjado, entre otros. Además de todo esto, los invitados también pueden realizar aportaciones económicas para contribuir al viaje de novios de los recién casados.

En la finca familiar Las Arroyuelas

Lo que inicialmente se anunciaba como una ceremonia íntima y familiar parece ir ganando en envergadura. Bárbara tiene numerosos amigos, tanto del ámbito académico como profesional, a quienes desea tener cerca ese día en la iglesia de los Gitanos de Sevilla, un lugar muy especial para la familia, ya que allí se conservan parte de las cenizas de la duquesa de Alba. Como avanzamos en primicia, los novios celebrarán la fiesta en la finca 'Las Arroyuelas', propiedad de Cayetano, situada a las afueras de la capital andaluza.

Los gastos de la boda y la celebración correrán a cargo de la madre de Bárbara, empresaria del sector maderero en el norte de España, encantada de poder ofrecer este regalo a su hija, quien se casa con el aristócrata tras siete años de relación y una diferencia de edad de 33 años.

La madrina del enlace será Amina, hija de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova, quien a pesar de la estrecha relación que mantiene con su ex marido, no está invitada a la boda, pues han considerado que su presencia no era oportuna. Será una boda religiosa, ya que el conde de Salvatierra y la mexicana consiguieron la nulidad eclesiástica de su matrimonio, y será ceremonia será oficiada por Ignacio Sánchez-Dalp, sacerdote cercano a la familia, quien también casó a Cayetano con Genoveva y ofició la boda de la duquesa de Alba con Alfonso Díez.