Paqui Muñoz, la mujer de Santos Cerdán, protagoniza un encontronazo con la prensa tras la entrada en prisión de su marido: "Iros a la puerta de Ayuso..."

El escándalo de corrupción que ha sacudido al PSOE en los últimos días tiene a Pedro Sánchez en el punto de mira. Su antiguo hombre de confianza, Santos Cerdán —quien fue secretario de Organización del partido— entró este pasado lunes en la cárcel de Soto del Real. El juez ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza. El Tribunal Supremo lo investiga por pertenecer supuestamente a una organización criminal, además de cohecho y tráfico de influencias. Según la UCO, Cerdán habría estado manejando comisiones ilegales por unos 620.000 euros dentro del conocido caso Koldo.

Fuera deja a su mujer, Francisca Muñoz, y a una hija. Paqui —como la conoce su entorno familiar— es sevillana, lleva años vinculada al partido socialista y, de hecho, en 2015 fue en el puesto número 10 de la lista socialista para el Ayuntamiento de Noáin, una localidad próxima a Pamplona. La mujer de Santos Cerdán cobra una pensión de 640 euros al mes tras sufrir un accidente.

Ambos tiene una hija que está estudiando medicina en una universidad católica privada. Hasta el momento, la familia vivía de alquiler en un lujoso ático en pleno barrio de Chamberí, uno de los más cotizados de Madrid. Pagaban 2400 euros al mes por un piso de 120 metros cuadrados, con dos habitaciones, dos baños, salón con cocina integrada y una terraza de 30 metros con vistas al skyline de la capital.

El mismo día en que el ex número 3 del presidente del Gobierno entraba en prisión, su esposa protagonizó encontronazo con la prensa. Salía de su casa e iba a subirse a un taxi con dos familiares, cuando se encaró con los periodistas: "Lo que tenéis que hacer es iros a la puerta de Ayuso", soltó. Por su parte, su hermana también intervino: "No tenéis corazón, estáis destrozando la vida de mi sobrina, de nosotros. No hay derecho a lo que estáis haciendo", añadió.

Este vídeo de la familia de Santos Cerdán es repulsivo:

- Recriminan a los reporteros que "no tienen corazón", cuando el ladrón y putero es el 2 de la PSOE.

- "Lo que tenéis que hacer es ir a la puerta de la Ayuso." Valientes sinvergüenzas las charos cerdanas. pic.twitter.com/fXIOns1zmy — Miss Bennet (@Miss_Bennet5) June 30, 2025

Ahora, tanto Paqui como su hija atraviesan uno de los momentos más complicados de su vida y algunos medios apuntan que han abandonado la capital y se han refugiado en Navarra, donde la familia tiene una residencia vacacional. Asimismo, Santos Cerdán permanecerá cinco días en el Módulo de Ingresos de la cárcel de Soto del Real, donde llevará a cabo los exámenes médicos pertinentes además de entrevistas con un trabajador social y un educador, encargado de determinar el módulo definitivo del reo.