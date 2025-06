José Sacristán, también contra el PSOE de Pedro Sánchez por Santos Cerdán y cía: "Esto no se soluciona pidiendo perdón"

José Sacristán, uno de los actores que más ha alzado la voz hacia la izquierda durante toda su trayectoria, ha tildado de "vergonzosa, terrible y lamentable" la situación que se vive en el PSOE por el caso Koldo y el impacto de la presunta corrupción que se achaca a Santos Cerdán, quien la semana pasada dimitió como secretario de organización de los socialistas tras el demoledor informe de la UCO. Tras esto, llegaron dos comparecencias en Ferraz muy comentadas de Pedro Sánchez, pidiendo perdón a la ciudadanía y no dimitiendo o convocando elecciones como algunos sectores esperaban. También anunció una auditoría externa.

A sus 87 años, el veterano intérprete de Chinchón aseguró este martes: "Me parece sencillamente lamentable. Es un punto y aparte en la historia del PSOE. Que no se anden con paños calientes, esto no se soluciona ni muchísimo menos pidiendo perdón y haciendo estas propuestas de una inmediatez insuficiente a todas luces", dijo el Goya de Honor 2022 en la rueda de prensa de presentación de Caminando con Antonio Machado, obra teatral que dirige y protagoniza en el teatro Fernán Gómez.

Sacristán calificó de "miserables" las actuaciones de los políticos socialistas implicados en el Caso Koldo y considera que el daño que hacen a la izquierda "siempre es mucho mayor porque la derecha cuenta con una feligresía mucho más fiel".

Y así resumió lo acontecido: "La situación es terrible, sin paliativos, vergonzoso, y no es una solución el hacer comparaciones, ya está bien del 'Y tú más', eso no sirve absolutamente para nada. Esto es sencillamente impresentable y la solución tiene que ser terminante, desde mi punto de vista", aseveró.