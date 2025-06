Brad Pitt habla sin filtros sobre una de las etapas más difíciles de su vida. A sus 61 años, el actor se encuentra en un momento de equilibrio, tanto en lo personal como en lo profesional, y ha aprovechado la promoción de F1, su nueva película junto a Javier Bardem, para reflexionar públicamente sobre su recuperación del alcoholismo.

Durante su participación en un el podcast el ex marido de Angelina Jolie se ha abierto como pocas veces antes. "Completamente tranquilo", respondió cuando le preguntaron si le incomodaba hablar del tema de las adicciones. Ha relatado su primera jornada en Alcohólicos Anónimos: "Fue mi primer día sobrio. Pienso que fue simplemente increíble". Según explica, llegar a ese punto no fue fácil. Tras su mediática ruptura con la madre de sus hijos en 2016, y con el peso de una larga relación que incluyó los seis niños y muchos focos mediáticos, el actor tocó fondo. "Estaba prácticamente de rodillas. Intentaba todo. Fue una época difícil. Necesitaba un reinicio", confiesa.

Aquella primera reunión con Alcohólicos Anónimos le ofreció justo lo que buscaba: un espacio de escucha y comprensión. "Éramos hombres compartiendo errores, caídas, dudas, con mucho sentido del humor. Fue un lugar seguro, algo que empecé a esperar con ganas cada semana", relata. Al principio, confiesa que se sintió vulnerable, incluso incómodo, pero con el tiempo entendió que compartir su historia era parte del proceso.

Con determinación, Brad Pitt asume la responsabilidad de sus actos y dice que aquello le sirvió como punto de partida para emprender un camino de reconstrucción. "Me volví muy consciente de que debía tomar el control de mi problema. Siempre he sido bueno enfrentándome a los hechos, y eso me ayudó a empezar a cambiar las cosas desde adentro", asegura. El actor, en plena promoción del estreno de F1, también admite que en sus primeras sesiones tendía a la autocompasión, pero que pronto comprendió que la clave estaba en mirar hacia adelante.

Además del apoyo grupal, la terapia individual jugó un papel fundamental. "Ahora me pregunto: ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo evito que vuelva a ocurrir? Ya no se trata solo de no beber, sino de aprender a vivir mejor, con más conciencia", reflexiona a pocas horas de que el largometraje que protagoniza junto a Javier Bardem llegue a las salas de cine a arrasar en la taquilla.

Hoy en día, Brad mantiene su compromiso con la sobriedad. No bebe alcohol, no puede hacerlo. Ha dejado atrás los excesos de otros tiempos y opta por una vida mucho más discreta. Su novia, la diseñadora española Inés de Ramón, lo acompaña en este nuevo capítulo, aunque la relación con sus hijos —especialmente tras un divorcio complicado— sigue siendo un asunto delicado.