Perico Durán, ex de Lara Álvarez, se sincera sobre su ruptura con la presentadora: "En lo bueno y en lo malo"

Hace algo más de un mes que Lara Álvarez y el piloto Perico Durán pusieron punto final a su relación tras un noviazgo tan intenso como fugaz. La presentadora no ha esquivado el tema y se ha pronunciado en varias ocasiones. La última vez fue especialmente clara: "Las relaciones van y vienen", dijo con naturalidad. Y añadió: "Creo que también es momento de normalizar que el amor consciente no es fácil", Ahora, ha sido el piloto quien se ha sincerado sobre el final de su historia con la ex presentadora de Supervivientes.

Perico rompió su silencio en una entrevista en COPE, donde habló por primera vez de su ruptura con Lara Álvarez. El piloto definió su historia con la nueva presentadora de La 1 como "una historia bonita desde el principio hasta el final". En conversación con Alberto Herrera —hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero—, Durán fue claro: "Nos hemos respetado al cien por cien, hemos sido leales, nos hemos querido y apoyado en lo bueno y en lo malo".

El piloto suscribió además las reflexiones que Lara compartió hace unos días: "Es un triunfo del amor consciente, del amor sano, y estoy muy orgulloso de cómo lo hemos hecho". Y zanjó cualquier tipo de especulación con una declaración sincera: "Nunca ha habido una mentira, una palabra más alta que otra ni un daño el uno al otro".

Tampoco escatimó en cariño hacia su ex y quiso dejar claro que sigue teniéndola en alta estima: "Es una persona importantísima para mí, a la que admiro muchísimo y a la que siempre le desearé lo mejor", concluyó.

Cómo se conocieron

Se conocieron en 2011 y ya tuvieron un primer romance que no llegó a buen puerto y que entonces no se dio a conocer públicamente, pero fue en noviembre de 2024 cuando conocimos que el corazón de la presentadora volvía a latir. Y todo por este hombre llamado Perico Durán, piloto.