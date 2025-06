Lara Álvarez habla de su ruptura tras estrellarse con el piloto Perico Durán: "Las relaciones van y vienen"

Fue hace unas semanas cuando la propia Lara Álvarez confirmó que ya no estaba con el piloto Perico Durán tras alrededor de medio año juntos. Semanas después ha hablado nuevamente de esta ruptura, la cual marca un nuevo inicio en su vida. La presentadora recién ha cumplido 39 años. Fue el pasado 29 de mayo cuando dio una nueva vuelta al sol.

Este miércoles, preguntada acerca de su nuevo desamor durante la presentación de su concurso en La 1, dijo: "Creo que también es momento de normalizar que el amor consciente no es fácil". Y resumió así el momento en el que se encuentra: "Es decir, que cuando tú has trabajado, has entendido, sigues haciéndolo, construyes una vida que puedes considerar plena, a excepción de ese compañero de viaje o ese proyecto de vida que quieras construir con alguien... Eliges desde otra posición.... Las relaciones van y vienen". Y añadía que ahora es otra mujer con las ideas más claras: "No es lo mismo mi etapa ahora con 39 años que cuando tenía 19. Eliges desde otro mundo, ahora eliges desde una consciencia que yo creo que es importante".

Lara Álvarez durante la presentación de su nuevo concurso

Sobre la ruptura no entró en los motivos, aunque sí señaló: "Creo que muchas veces también, cuando te das cuenta de que no puedes aportar ni recibir de la otra persona lo que esperas... Es un acto de amor también enorme, el dejar ir". Y dejó claro que lo importante es saber elegirse a uno mismo: "Yo creo que esa es una muestra de amor que no se tiene en cuenta y que también es necesario implantar en la gente, que no pasa nada, las relaciones van y vienen", insistía, zanjando el tema: "Lo único que puede ser un fracaso es quedarte donde no eres feliz y donde no haces feliz".

Lara, por otra parte, también dio alguna pincelada sobre su nuevo proyecto en la cadena pública, La Conexión, un nuevo quiz show que se estrenará pronto en La 1. La asturiana se encuentra en un momento "de descubrimiento personal, que no se acaba nunca". La ex presentadora de Supervivientes se sinceró: "Ha sido un año interesante, de mucho aprendizaje, sobre todo de recuperar ilusiones perdidas, nuevas, porque te encuentras en el camino con distintos retos. Y es un buen momento ahora mismo".

Y sobre este nuevo proyecto tras dejar Telecinco en febrero del año pasado, reconoció: "No es tanto miedo, pero es una apuesta. Entonces, tú sales de una zona de confort donde tienes una carrera asegurada durante un momento determinado, tomas esa apuesta por la evolución y el crecimiento profesional hacia otro camino, y siempre tienes dudas. Te mentiría si te digo que no".

En este sentido, sentenciaba: "Lo que pasa es que creo que las decisiones hay que tomarlas desde uno mismo, no desde la experiencia de los demás. Y, por otro lado, creo que cuando estás segura de que ese momento de apuesta y de cambio no significa que te vaya a salir bien, pero significa que es necesario y por lo tanto vas a aprender".

Lara Álvarez y Perico Durán

Se conocieron en 2011 y ya tuvieron un primer romance que no llegó a buen puerto y que entonces no se dio a conocer públicamente, pero fue en noviembre de 2024 cuando conocimos que el corazón de la presentadora volvía a latir. Y todo por este hombre llamado Perico Durán, piloto.

En otoño del año pasado, ambos se reencontraron por casualidades de la vida y retomaron el contacto. "Algunas historias están escritas para no terminar. Yo creo que al final la vida es incierta, ¿no? Yo creo que todo pasa cuando tiene que pasar. No me atrevo a decir si es una cuestión de destino o no, pero creo que las circunstancias, los momentos, las edades, la vida que tiene cada uno en ciertos aspectos, en ciertos momentos de su vida, pues o acompaña o no. Y ahora no me puedo quejar", contó la presentadora.

Nuevamente, a Lara no le han salido bien las cosas en el amor. Con este mediático piloto, que acumula casi 400.000 seguidores en Instagram, no terminó de despegar y, tras aterrizar en el suelo, el amor se volvió a evaporar. En su lista de amores anteriores, también encontramos a Fernando Alonso, con quien mantuvo una de sus relaciones más recordadas por todos; Sergio Ramos, Adrián Lastra, Andrés Velencoso o Dani Martínez.