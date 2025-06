Lara Álvarez se pronuncia sobre la cancelación de 'La Familia de la Tele': "Todo viene y va"

Este jueves, Lara Álvarez hacía su aparición estelar en La Revuelta para promocionar su nuevo programa en La 1, La conexión. Aunque su visita fue más breve de lo esperado, la presentadora habló sin filtros de su ruptura con el piloto Perico Durán, de su nueva andadura por el ente público y opinó sobre la cancelación de La Familia de la Tele.

"Todo viene y va, la tele es muy así también. Estamos en momentos de cambios", comentó rotunda sobre la salida abrupta de sus antiguos compañeros de cadena.

También se pronunció sobre su salida de Mediaset y rememoró algunos de los momentos más significativos durante su etapa en Telecinco: "El día que saltó Isabel Pantoja del helicóptero, que yo no había visto una audiencia parecida en mi vida", recordó sobre su paso como presentadora de Supervivientes. En cuanto a lo peor, confesó: "Llevaba ocho años en Mediaset, salir sin tener trabajo y jugártela…". Una decisión que, según explicó, no fue fácil: "Ya se había hablado antes. Tenemos dos empresas, tú la tuya y yo la mía, y al final hay que juntar un poco los intereses en común. Si no se pueden hacer otras cosas que sean Supervivientes después de ocho años…", explicó. "Me tiré del helicóptero", admitió.

Y ante su inminente estreno en La 1, espetó: "Es un aprendizaje, estás acostumbrado a esas audiencias, esa estabilidad, seguridad y reconocimiento del público", detalló sobre lo que está por venir el próximo 25 de junio con su nuevo programa.

Como era de esperar, Broncano no dejó que se fuera sin que antes la ex presentadora de Telecinco respondiera a sus clásicas preguntas sobre sexo y dinero.

Sobre su situación económica, dijo: "Estoy bien, eh. 20 años currando y he sido 'hormiguita'. Estoy en un buen momento. Es verdad que ahora tengo menos, pero porque por fin he conseguido liberarme de mi hipoteca. Se respira diferente", contó abiertamente.

En cuanto a la pregunta sobre sus últimas relaciones sexuales en el último mes, Lara fue concisa: "Cero. Te lo juro por mi vida", espetó. "Se han juntado factores como la ruptura sentimental, la promoción... ha sido una montaña rusa este mes", reconoció.

Su historia de amor con el piloto Perico Durán

Hace unas semanas, Álvarez se pronunciaba sobre su reciente ruptura con el piloto: "Creo que también es momento de normalizar que el amor consciente no es fácil", señaló sin entrar en más detalles. Lara y Perico se conocieron en 2011 y ya tuvieron un primer romance que no llegó a buen puerto. Es cierto que entonces no se dio a conocer públicamente, pero fue en noviembre de 2024 cuando conocimos que el corazón de la presentadora volvía a latir de nuevo, y todo por este hombre llamado Perico Durán, de profesión piloto. Una relación que ha durado tan solo unos meses, hasta que en mayo pusieron punto y final a su historia de amor. Con este mediático piloto, que acumula casi 400.000 seguidores en Instagram, no terminó de despegar y, tras aterrizar en el suelo, el amor se volvió a evaporar. En su lista de amores anteriores, también encontramos a Fernando Alonso, con quien mantuvo una de sus relaciones más recordadas por todos; Sergio Ramos, Adrián Lastra, Andrés Velencoso o Dani Martínez.