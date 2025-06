Íñigo Onieva habla sin filtros (y sin Tamara Falcó de por medio) sobre su faceta más personal: "Tengo dos registros, el feliz y el enfadado"

Unos días después de soplar las 36 velas en una fiesta de inspiración ochentera rodeado de los suyos, en la exclusiva finca familiar de su madre, Carolina Molas, en La Moraleja, Íñigo Onieva levanta el tupido velo y se sincera sobre su vida personal. El marido de Tamara Falcó se desmarca de su mujer y ofrece la que ya es su primera entrevista a título propio, donde habla sin filtros de su faceta más desconocida.

El yerno de Isabel Preysler está en su mejor momento. O eso es lo que él mismo asegura. "Ahora mismo estoy en un momento muy feliz, sí. Muy álgido", comienza diciendo en una entrevista para El Mundo. "He tenido muchos momentos dulces en mi vida, pero te diría que, a día de hoy, es mi momento más pleno. Tengo todo alineado, trabajo, familia, mi mujer maravillosa, proyectos muy interesantes, deporte, una buena rutina, disciplina... Estoy en un momento perfecto", ha confesado.

Volcado también en su faceta más deportiva, ha destacado su nueva motivación: "A nivel personal, estoy muy enfocado ahora mismo en el triatlón", afirma. No es para menos. El pasado mes de abril, la marquesa de Griñón cruzó el Atlántico para animarle durante una exigente prueba celebrada en México. "Hice un medio Iron Man en marzo y me apunté al entero para este septiembre y me da mucho miedo, porque se requiere mucha disciplina, mucho entrenamiento y muchas horas", recuerda.

Sobre su carácter, el empresario ha reconocido una dualidad que, según dice, le ha acompañado desde hace tiempo: "Mi terapeuta siempre me decía que yo tenía dos registros, el feliz y el enfadado, que no pasaba por los otros intermedios", explica. Una reflexión que encaja con su carácter vitalista: "Es verdad que soy una persona muy alegre y muy optimista y me cuesta ver la parte negativa, pero si la veo, lo digo y se nota", subraya.

En cuanto a su nuevo proyecto empresarial, un restaurante en el centro de Madrid, Onieva reconoce que su mujer ha jugado un papel clave en esta nueva aventura profesional: "Me he casado con una ganadora de MasterChef y diplomada en Le Cordon Bleu, entonces sí, es una parte muy importante y, además, es una de las cosas que más nos unen, la gastronomía", confesaba muy orgulloso.