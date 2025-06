Este "diccionario de la depravación política" es solo apenas una muestra, una minúscula recopilación de frases escandalosas, el retrato hablado de una élite que olvidó que el poder no es impunidad, sino responsabilidad. Solo hay dos posibilidades para Pedro Sánchez: es tonto por no enterarse que sus dos secretarios de Organización son y han sido durante años unos chorizos depravados o es conocedor de las mordidas y, por tanto, responsable de la corrupción.

La cascada de frases revela un ecosistema político donde la opacidad, las lealtades personales y el miedo al escándalo son ingredientes habituales. El caso sigue bajo investigación judicial, pero ya ha dejado secuelas políticas graves: la expulsión de Ábalos del grupo socialista, el silencio de Santos Cerdán ante las peticiones de dimisión y un Pedro Sánchez en modo contención.

La oposición ha convertido cada audio en munición electoral y en el PSOE se habla de "traición interna" y "errores de gestión política". Mientras tanto, la opinión pública contempla con perplejidad cómo se desvela, frase a frase, una forma de entender el poder que muchos daban por superada. El tiempo y la justicia determinarán las consecuencias, pero la herida abierta es demasiado profunda, está infectada y sangra con palabras que difícilmente se podrán olvidar.

El caso de los audios filtrados de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán ha abierto una grieta insondable en el corazón del PSOE y por mucho que lo nieguen en Moncloa, en el propio Gobierno de Pedro Sánchez. Lo que parecía una investigación por contratos de emergencia durante la pandemia se ha transformado en un escándalo mayúsculo, alimentado por grabaciones que no solo comprometen la legalidad de algunas actuaciones, sino que desnudan una forma de entender el poder ajena a los principios morales y democráticos. Las frases contenidas en los audios son ya parte de la historia política reciente de España y conforman un diccionario informal de una depravación institucional sin precedentes.

A continuación, una recopilación de las 50 frases más impactantes, significativas, sorprendentes o anecdóticas de los protagonistas del escándalo, así como reacciones políticas y mediáticas que describen el vértigo de este caso.

Las frases de Koldo García: entre la arrogancia y el descaro

1. "Presi, no te preocupes, esto se tapa como todo".

2. "Si hay que comerse un marrón, yo me lo como, pero que luego nadie me deje tirado".

3. "A mí no me mires. Yo solo hacía llamadas y movía cajas".

4. "Nosotros no robamos, aprovechamos la oportunidad".

5. "Esto es política, no catecismo".

6. "¿Quién firmó? ¿Quién cobró? Pues ya está".

7. "En el partido hay favores que no se escriben, se hacen".

8. "Con un mensaje de Santos, cualquier puerta se abre".

9. "Ábalos me decía 'Tú tranquilo, que aquí todos sabemos a lo que jugamos".

10. "¿Dónde está la lealtad cuando vienen mal dadas?".

Las frases de José Luis Ábalos: el peso del silencio

11. "Si esto salta, caemos todos. Hasta tú sabes que esto no lo firmé yo solo".

12. "Yo era la cara visible, pero las manos eran otras".

13. "Koldo fue mi escudo. ¿O pensáis que a mí me gustaba llevarlo a todos lados?"

14. "Nunca pensé que me dejarían caer así".

15. "¿Ahora se sorprenden? Esto lo sabían todos en Ferraz".

16. "No me arrepiento de defender a mi gente. Me arrepiento de confiar en los de arriba".

17. "En este partido, el que habla, muere".

18. "Koldo hizo lo que muchos hacen: callar, mover dinero y esperar instrucciones".

19. "No se trata de culpables, se trata de útiles. Y yo ya no lo era".

20. "Yo no soy el problema. El problema es que ya no interesa esconderlo".

Las frases de Santos Cerdán: la disciplina del poder

21. "Aquí no hay inocentes, hay leales. Y tú decides de qué lado estás".

22. "Pedro necesita tranquilidad, no escándalos. Tú verás".

23. "¿Tú sabes cuántos han pasado por esto y están ahora en consejos de administración?"

24. "No dramatices, José Luis. Esto es política, no una novela moral".

25. "Lo único imperdonable es hablar más de la cuenta".

26. "A veces hay que mancharse para proteger al presidente".

27. "Yo no te pido que mientas, te pido que no lo estropees".

28. "Aguanta unas semanas y esto pasa. Siempre pasa".

29. "Recuerda quién te puso ahí".

30. "Lo que está en juego es mucho más que un ministerio".

Las frases atribuidas al entorno de Pedro Sánchez

31. "La corrupción es incompatible con el proyecto socialista. Caiga quien caiga" —Pedro Sánchez.

32. "El presidente está decepcionado, pero enfocado" —Fuente de Moncloa.

33. "No vamos a permitir que esto arrastre al Gobierno" —Pilar Alegría, ministra de Educación.

34. "Hay una diferencia entre un error y una traición. Ábalos sabrá en qué parte está" —Óscar Puente, ministro de Transportes.

35. "Esto es un ataque al PSOE. No vamos a tolerarlo" —María Jesús Montero, vicepresidenta.

La oposición afila los cuchillos

36. "Sánchez sabía. Lo que pasa es que no le convenía saber" —Alberto Núñez Feijóo.

37. "Esto no es un caso de manzanas podridas. Es un árbol enfermo hasta la raíz" —Isabel Díaz Ayuso.

38. "El PSOE está dirigido por una mafia de despacho" —Santiago Abascal, VOX.

39. "Si esto pasara en un gobierno del PP, estaríamos en la calle cada día" —Cuca Gamarra.

40. "Esto no es política, es delincuencia organizada con carnet" —Inés Arrimadas.

Periodistas y analistas: el eco mediático

41. "Koldo no es un verso suelto, es el estribillo de una canción que se canta desde Ferraz hace años" —Ana Rosa Quintana.

42. "¿Quién manda en Moncloa? ¿Los ministros o sus escoltas?" —Carlos Alsina.

43. "Esto no es un caso aislado. Es un modo de operar institucionalizado" —Lucía Méndez, El Mundo.

44. "La lealtad mal entendida ha sido el cemento de este silencio" —Jordi Évole.

45. "Cada frase de estos audios es una confesión involuntaria" —Iñaki Gabilondo.

46. "No es el caso Koldo. Es el caso PSOE" —Federico Jiménez Losantos.

47. "La corrupción vuelve a ser un fenómeno transversal. Ya no es patrimonio de la derecha" —Ignacio Escolar.

48. "Sánchez ha jugado con fuego. Ahora está chamuscado" —Antonio García Ferreras.

49. "Esto demuestra que la regeneración democrática quedó en eslogan" —María Claver.

50. "Hay más miedo que indignación en Ferraz. Y eso lo dice todo" —Pepa Bueno.