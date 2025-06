La comparecencia de Pedro Sánchez tras la dimisión de Santos Cerdán por su implicación en el caso 'Koldo' ha desatado un tsunami de críticas por parte de rostros muy conocidos en el mundo de la empresa, el arte y los medios de comunicación. Entre las más duras, la de Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés o Risto Mejide. La de Jiménez Losantos, este viernes en su programa radiofónico, ha sido implacable: "Ayer vieron ustedes una geisha de género aproximadamente masculino, pintada como una puerta, disfrazado de marinero tuberculoso. Era una especie de fantasía gay como las que hemos visto en muchas películas".

El periodista ha lamentado no solo las palabras del presidente, que ni dimite ni convoca elecciones, sino también la 'puesta en escena' con rostro cariacontecido y un maquillaje 'contouring' que trataba de ensalzar la decepción de su rostro y terminó convirtiéndolo en objeto de mofa en redes sociales: "Ayer le pintaron, al geisho de la Moncloa, como una especie de raya que se pone en ballet. Está para verlo así como delgado y demacrado, como si fuera un cisne sin lago, para que se vea desde lejos. El problema de estar tan cerca de la televisión es que, inevitablemente, sale el maquillaje". Y ha añadido: "Con esa cara que tenía pintarrajeada, de folclórica en decadencia. He visto travestis mejor maquillados. Ayer quiso dar el espectáculo de la pena".

El locutor ha tildado al presidente del Gobierno de "farsante" y "delincuente", comparándolo incluso con la Dama de las Camelias o Margarita Gautier: "Juana la Loca era cuerda al lado de lo de ayer, ¡qué decepcionado estaba! [...] Cinco o siete veces fingió perdón. No, te perdonaremos después de cumplir tu pena. No hay manera de sacarle no ya una verdad, sino una frase que no sea mentira, falsa, un guion".

En total, 14 minutos en los que Losantos ha repasado el informe de la UCO y ha hablado de la corrupción del Gobierno: "Es un socavón moral para España y la vergüenza de Europa. Es imposible encontrar en nuestra historia, ni siquiera con Fernando VII el Felón, una olimpiada de corrupción como la que ha presidido y preside este señor". Y ha rematado: "Este mamarracho, este farsante profundamente enamorado y ayer profundamente decepcionado, siempre profundamente afarsantado, disfrazado de geisha, no sé, tuberculosa, producía verdadera conmoción intestinal".