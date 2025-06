El marido de María Patiño apoya en público a la presentadora en su momento profesional más delicado

María Patiño atraviesa uno de sus mayores baches en el ámbito profesional, pues su salto a la cadena pública no hace más que acumular malos resultados. Tanto es así que La familia de la tele se hundía este miércoles con mínimo histórico de audiencia en la sobremesa de La 1, algo que evidencia que ya no queda nada de aquellos años en los que Sálvame brillaba en las tardes de Telecinco. Afortunadamente, fuera de los platós, los suyos le dan el apoyo necesario. Entre ellos, su marido, Ricardo Rodríguez, con quien la vimos recientemente en Madrid. No es habitual en ellos dejarse ver.

La periodista acudió con su marido a la celebración del décimo aniversario de Netflix, en la madrileña calle Alcalá. Ambos figuraban entre los invitados VIP, pisando la misma alfombra roja que otros rostros conocidos, como la actriz Maribel Verdú, la cantante Rigoberta Bandini o la socialité y novia de Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez. También asistió al evento Belén Esteban, que no se separó del matrimonio -aunque tampoco perdió el tiempo en relacionarse con otros famosos-. En 2023 Netflix lanzó Sálvese quien pueda, que llegó tras la cancelación del magacín en la cadena de Mediaset. A lo largo de sus episodios, Esteban y Patiño se dejaban ver en Miami con Kiko Matamoros, Lydia Lozano, entre otros compañeros habituales. Después siguieron en Ni que fuéramos Shhh (TEN) y ahora en La familia de la tele.

Lo cierto es que son contadas las ocasiones en las que la presentadora de La familia de la tele y su marido se dejan ver juntos, por lo que llama la atención su presencia en el evento. Su historia de amor empezó hace 20 años, tras conocerse en una discoteca de Sevilla. La comunicadora acababa de romper con el padre de su hijo. Tras un tiempo de noviazgo, se casaron en 2019, en Sri Lanka. El pasado mes de agosto, la dupla celebraba su quinto aniversario como casados. "Tener valor es apostar por lo auténtico, te quiero", expresaba la periodista por aquel entonces en un post de Instagram.

Rodríguez está fuertemente ligado al mundo de la interpretación. De hecho, tal y como recoge en su propia página web, entre su trayectoria como actor destacan proyectos que pasan por la serie Yo quisiera o La celebración, obra teatral que saltó a las tablas en 2023. También es conocido por su faceta como modelo publicitario y empresario. Desde hace un tiempo, es propietario del bar Ditirambo. Junto a su mujer es propietario de Villa Corralejo Bay, una vivienda en Fuerteventura.