El demoledor reproche de María Patiño a Terelu Campos: "Yo te he necesitado y no te he encontrado"

La tensiones entre María Patiño y Terelu Campos se evidenciaron poco a poco a raíz de que sus caminos se separaran. Primero después de Sálvame y luego tras Sálvese quien pueda (Netflix), aventura de la que la hija de María Teresa Campos salió espeluznada, acabando fatal con los que fueran sus compañeros de Telecinco, a los que no siguió en Ni que fuéramos Shhh (TEN) ni en La familia de la tele (TVE).

Este miércoles, 11 de junio, ha tenido lugar la presentación de la obra de teatro de Terelu en Móstoles y hasta allí sí ha acudido Lydia Lozano. Entre ellas no hay ningún problema, aunque este encuentro ha servido para rebajar alguna posible tensión de cara al futuro. Ambas han recordado que tras la muerte de la madre de Lydia en abril, Terelu le envió a su ex compañera un cariñoso mensaje. Las dos, hay que recordar, coincidieron también durante un tiempo en Mañaneros, donde a Terelu le molestaba que le preguntara cosas sobre su hija, Alejandra Rubio.

Sin embargo, con Patiño las cosas no son un remanso de paz. A la presentadora de La 1 le ha molestado la siguiente afirmación de Terelu: "Yo cuando he dicho te quiero lo he dicho de verdad". Lo ha dicho durante su charla con Lozano, en referencia al resto de sus antiguos compañeros de plató.

Y en La familia de la tele todo ha estallado por los aires. Primero ha sido Kiko Matamoros el que irónicamente le ha contestado llamándola mil veces "guapa, guapa y guapa". Y ha dejado en el aire que su paso por Supervivientes, algo que desgasta el físico de cualquiera, le ha sentado curiosamente muy bien.

Pero Patiño se ha puesto seria y le ha enviado un contundente mensaje: "Terelu, yo sí te he querido. Por eso te he necesitado y no te he encontrado. Y estoy hablando en serio, y cuando te he necesitado no te he encontrado", ha dicho la presentadora, muy seria e indignada. "Lo único que quiero decirte es: ¿las cosas sabes cuándo duelen? Cuando se quiere".

Y Matamoros, ya serio, también ha sentenciado, dejándole este mensaje a la hermana de Carmen Borrego: "Yo te quiero y te querré toda mi puñetera vida".