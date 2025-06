Muere Brian Wilson, leyenda de 'The Beach Boys', a los 82 años

Con la muerte de Brian Wilson se cierra un capítulo crucial de la historia musical estadounidense y planetaria. Su música, sin embargo, seguirá sonando como una eterna ola en las playas de la memoria colectiva.

El mundo de la música se viste de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de Brian Wilson, legendario músico, compositor, productor y vocalista de The Beach Boys. Wilson, figura central de una de las bandas más influyentes del siglo XX, murió este miércoles a los 82 años, según se anunció a través de su perfil oficial en Facebook.

Brian Wilson no solo fue uno de los miembros fundadores de The Beach Boys, sino también el arquitecto sonoro detrás del inconfundible estilo del grupo, que marcó una era con sus armonías vocales únicas y su evocación del estilo de vida californiano. Con canciones icónicas como Good Vibrations, God Only Knows y Wouldn't It Be Nice, Wilson dejó una huella imborrable en la historia de la música popular.

Nacido el 20 de junio de 1942 en Hawthorne, California, Wilson mostró desde muy joven un talento excepcional para la música. Junto con sus hermanos Carl y Dennis, su primo Mike Love y el amigo de la familia Al Jardine, fundó The Beach Boys en 1961. Su sonido —una mezcla de rock and roll, doo-wop y armonías vocales complejas— capturó el espíritu optimista y soleado de la juventud estadounidense de los años 60. Sin embargo, más allá del éxito comercial, el legado de Brian Wilson se encuentra en su genio creativo como productor y arreglista. El álbum Pet Sounds (1966), considerado por muchos críticos como una obra maestra de la música moderna, fue concebido y producido casi en su totalidad por Wilson. Este disco redefinió lo que un álbum de pop podía ser, influyendo directamente en bandas como The Beatles, quienes reconocieron su impacto a la hora de grabar Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

La vida de Wilson, sin embargo, no estuvo exenta de sombras. Luchó durante décadas contra problemas de salud mental, incluyendo trastorno esquizoafectivo y depresión, así como contra la adicción a las drogas. A pesar de ello, logró regresar a los escenarios y continuar su carrera como solista, siendo reivindicado en sus últimos años como una figura clave del arte sonoro contemporáneo.

El comunicado en su perfil de Facebook no detalla las causas de su fallecimiento, pero ha sido recibido con una oleada de mensajes de cariño y homenaje de fans, músicos y colegas de todo el mundo. "Brian Wilson no solo nos dio música, nos dio un lenguaje emocional", escribió uno de sus seguidores. "Su legado vivirá en cada armonía perfecta que resuene en el aire".

A lo largo de su carrera, Wilson recibió múltiples reconocimientos, incluyendo su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988 y un premio Grammy honorífico en 2001. Su influencia perdura en generaciones de artistas que continúan explorando los límites del pop con la misma audacia que él mostró desde los años 60.

