Muere a los 86 años el novelista e informante del MI6 británico, Frederick Forsyth, autor de 'Chacal'

El célebre británico Frederick Forsyth, maestro del thriller político y autor de obras icónicas como El día del chacal y Los perros de la guerra, ha fallecido a los 86 años, según ha confirmado este lunes la cadena BBC. Su muerte marca el final de una era para la literatura de suspense contemporánea y para una figura que supo entrelazar ficción y realidad como pocos.

Forsyth no solo fue un novelista superventas, sino también periodista de raza e incluso informante del MI6, la agencia de inteligencia exterior del Reino Unido. Su vida, a medio camino entre el reporterismo de riesgo y el espionaje discreto, sirvió de sustrato para una obra narrativa que redefinió el género del espionaje moderno.

Nacido en Ashford, Kent, en 1938, Forsyth comenzó su carrera como corresponsal para la agencia Reuters y posteriormente para la BBC. Fue durante su cobertura de la guerra de Biafra, en Nigeria, cuando rompió con la cadena pública por censurar sus reportajes. Aquel conflicto no solo marcó su trayectoria profesional, sino que también inspiró una de sus obras más reconocidas: Los perros de la guerra (1974), una crónica implacable sobre mercenarios, poder y codicia en África.

Sin embargo, fue El día del chacal (1971) la novela que lo catapultó al estrellato internacional. El libro, un thriller político basado en un intento ficticio de asesinato del presidente francés Charles de Gaulle, fue escrito en apenas 35 días y se convirtió en un fenómeno editorial. La adaptación cinematográfica de 1973, dirigida por Fred Zinnemann, consolidó su estatus como referente del género. Recientemente se ha emitido la serie Chacal, con Eddie Redmayne y Ursula Corberó.

A lo largo de su carrera, Forsyth publicó más de una decena de novelas, muchas de ellas ambientadas en escenarios de alta tensión internacional, como El manifiesto negro, El cuarto protocolo o El afgano. Sus historias, minuciosamente documentadas y construidas con precisión casi quirúrgica, mezclaban hechos reales con ficción de forma magistral.

En 2015, reveló que había trabajado durante años como informante del MI6, una confesión que no sorprendió del todo a quienes conocían su afinidad con los entresijos del poder y la guerra secreta. "Fui útil porque hablaba varios idiomas, sabía moverme y no llamaba la atención", explicó entonces.

Frederick Forsyth deja un legado de inteligencia, intriga y estilo. Su obra sigue siendo lectura obligada para amantes del suspense político.

Qué novelas leer del escritor británico fallecido este lunes, Frederick Forsyth, y dónde ver las adaptaciones al cine y la televisión de sus obras

1. The Day of the Jackal (El día del chacal, 1971): Su obra más emblemática, escrita en apenas 35 días. Un asesino profesional intenta atentar contra el presidente francés Charles de Gaulle. El thriller que lo catapultó a la fama y redefinió el género con una estructura casi quirúrgica.

2. The Odessa File (1972): Tras el suicidio de un superviviente del Holocausto, un joven periodista descubre una red secreta nazi. Considerada una de sus mejores novelas por su trasfondo histórico y su ritmo implacable.

3. The Dogs of War (1974): Inspirada en sus vivencias como corresponsal en África, narra el reclutamiento de mercenarios para un golpe de estado en un país ficticio. Ficción política con tono de crónica bélica.

4. The Fourth Protocol (1984): Ambientada en plena Guerra Fría, plantea una operación secreta soviética para provocar un desastre nuclear en Reino Unido. Fue clave para consolidar su reputación internacional.

5. Icon (1997): En una Rusia convulsa tras la caída del comunismo, un antiguo agente intenta evitar la toma del poder por parte de un político neofascista. Bestseller en su lanzamiento.

Otros títulos notables que completan su legado son The Fist of God, Avenger y The Deceiver, todos aclamados por los amantes del espionaje y la acción geopolítica.

Dónde ver las adaptaciones al cine y la televisión

El día del chacal

• Película original (1973): Dirigida por Fred Zinnemann, con Edward Fox como protagonista. Considerada un clásico del cine político. Disponible en alquiler o compra en Apple TV, Amazon Video y Fandango At Home.

• Versión de 1997: Poco conocida y con menos repercusión.

• Serie (2024): Nueva adaptación televisiva con Eddie Redmayne como el asesino a sueldo y Lashana Lynch como la agente del MI5.

• Estreno internacional: 14 de noviembre de 2024.

• Dónde verla: Peacock (EE.UU.), Peacock (EE.UU.), Sky Atlantic / NOW (Reino Unido) a partir del 7 de noviembre, Disney+ (en algunos países europeos)

The Odessa File (1974)

• Adaptación cinematográfica protagonizada por Jon Voight.

•Dónde verla: Prime Video

The Dogs of War (1980)

• Película con Christopher Walken y Tom Berenger. Narra con fidelidad la logística de un golpe militar patrocinado por intereses corporativos.

•Dónde verla: Netflix

Avenger (2006)

• Película para televisión con Sam Elliott, basada en la novela homónima.

•Dónde verla: Netflix, Prime Video, Apple TV