El hijo de Raquel Bollo lanza un dardo a Isa Pantoja en plena guerra con su familia: "Debería reflexionar"

Manuel Cortés se ha ausentado este año de El Rocío para atender a su agenda profesional, tal y como él mismo contó hace unos días, con evidente disgusto, en su perfil de Instagram. Eso sí, este jueves estuvo presente en Las Ventas para celebrar la Feria de San Isidro, donde compartió la opinión que tiene sobre su prima Isa, con la que su madre, Raquel Bollo, no se dirige la palabra.

La joven reveló el pasado mes de marzo desde su asiento de colaboradora en Vamos a Ver que no confiaba en la diseñadora de moda después de que esta hablara de su vida personal en De Viernes. La que fuera mujer de Chiquetete puso en duda los complicados episodios que la joven relató sobre su infancia en Cantora de niña y adolescente, algo que no gustó a Isa. "Ella en mi vida actualmente no tiene ningún hueco, igual que yo en la suya, no. O sí, por lo que se ve", apuntó unos días después. A partir de entonces, Bollo expresó su enfado en los platós, llegando a comparar la relación de la influencer e Isabel Pantoja con la que ella mantiene con Manuel y Alma.

De esta forma, pasada la tormenta, aunque con la tensión todavía en el aire, Manuel Cortés valoró este jueves que su prima "debería de reflexionar y pensar en muchas cosas y en muchos acontecimientos". "Yo nunca le cierro la puerta a nadie. Ni a mi peor enemigo. O sea que imagínate", afirmó el sevillano.

Cabe recordar que el exconcursante de Supervivientes vivió en el reality numerosos enfrentamientos con el marido de Isa Pantoja y futuro padre de su bebé, Asraf Beno. En su momento, la prima de Anabel Pantoja opinó que el joven se había portado "mal" en el programa. Según Manuel, a día de hoy no tienen relación: "Ni la tengo ni creo que la haya, pero lo cortés no quita lo valiente". Y se reafirmó: "Yo nunca le cierro la puerta a nadie. Ni a mi peor enemigo".

Respecto a la ausencia de Isabel Pantoja en la Primera Comunión de su nieta Ana, a la que el cantante y su familia sí asistió, Manuel fue rotundo: "Era un día muy especial, yo estuve un rato acompañándole, como creo que deberíamos de hacer todos. Y yo me quedo con eso". "Lo demás a mí me importa, sinceramente, muy poco. Porque en la vida hay muchas cosas importantes como para estar pensando en eso", apuntó.

Finalmente reconoció no entender la actitud de la tonadillera, quien sí se ha dejado ver este año por El Rocío. "Ella es devota, súper devota. Para ella la Virgen del Rocío es algo increíble. Es un mayor esperanza siempre. Lo hemos vivido todos siempre, los que estamos cerca de ella. Y me alegro de que pueda tener esa libertad, por decirlo de alguna manera, de la que yo siempre he sido partidario. Hay cosas que no comprendo de su encerramiento y tal".