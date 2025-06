Donald Trump se plantea "deportar inmediatamente" a Elon Musk de EE UU tras implicarle en la 'lista Epstein'

El pulso entre Donald Trump y Elon Musk se recrudece. Y es que, en medio de la tensión entre ambos, ahora el asesor del presidente estadounidense, Steve Bannon, ha aconsejado al líder republicano "deportar inmediatamente" al que hasta ahora parecía ser su nuevo mejor amigo ante las sospechas de ser "un inmigrante ilegal".

Bannon ha disparado contra el dueño de Tesla en una conversación con The New York Times, en la que ha afirmado que recientemente le dijo a Trump que debería cancelar los contratos federales de Musk y abrir varias investigaciones contra él. "Deberían iniciar una investigación formal sobre su estatus migratorio, porque estoy convencido de que es un inmigrante ilegal y debería ser deportado de inmediato", explicó el ex asesor principal del presidente Trump y ahora aliado influyente y consejero informal.

Unas declaraciones que llegan después de que, en el pasado, Bannon tachara a Elon Musk de "racista", prometiendo "acabar con él". En una entrevista con el periódico Corriere della Sera en Italia, cuyos extractos fueron publicados posteriormente por Breitbart, Bannon criticó la apertura de Musk a algunas formas de inmigración y dijo: "Es un tipo verdaderamente malvado, un tipo muy malo. Me propuse personalmente acabar con este tipo. Antes, porque ponía dinero, estaba dispuesto a tolerarlo: ya no estoy dispuesto a tolerarlo".

De esta forma, afirmó que "Elon Musk debería volver a Sudáfrica". "¿Por qué tenemos sudafricanos blancos, las personas más racistas de la tierra, haciendo cualquier comentario sobre lo que sucede en Estados Unidos?. El único objetivo de Musk es convertirse en trillonario", comentó.

"Tiene la madurez de un niño pequeño. Hará lo que sea para asegurarse de que cualquiera de sus empresas esté protegida o tenga un mejor trato o él gane más dinero. Su acumulación de riqueza y poder: eso es en lo que está centrado", zanjó el antiguo estratega del presidente electo. Las empresas de Musk han recibido miles de millones en contratos federales a lo largo de los años, cuenta el citado medio, y en 2023 se les prometieron 3.000 millones de dólares en casi 100 contratos distintos con 17 agencias federales.

Musk vincula a Trump con Epstein

Cabe recordar que este pasado jueves, el hombre más rico del mundo publicó en su perfil de X (antes conocida como Twitter), un mensaje en el que aseguraba que el presidente de EE.UU. figura en los documentos del caso Epstein y que esa es "la verdadera razón por la que no han sido hecho públicos".

En una publicación que arranca con un "es hora de soltar la bomba verdaderamente grande", el magnate afirma que "Donald Trump está en la lista Epstein" y que "esta es la verdadera razón por la que no han sido hecho públicos", tras lo que añade un "que tengas un buen día, DJT", en referencia a las iniciales del presidente de EEUU. En un segundo mensaje añadido, Musk pide "guardar este mensaje para el futuro" y defiende que "la verdad saldrá a la luz".