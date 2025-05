Oliver Laxe triunfa en Cannes con Sirat, Gran Premio del Jurado compartido con Sound of Falling

El español Oliver Laxe (París, 1982) ha conquistado el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes con su última película, Sirat, una distinción que comparte con la alemana Mascha Schilinski por Sound of Falling. El reconocimiento, entregado por un jurado presidido por la actriz francesa Juliette Binoche, confirma el excelente momento que vive el cine español en los grandes certámenes internacionales, sumándose a los éxitos recientes de Carla Simón con Alcarràs (Oso de Oro en 2022) y Pedro Almodóvar con La habitación de al lado (León de Oro en 2024).

Al recibir el galardón, Laxe pronunció un emotivo discurso:

"Me gustaría contarles una historia", comenzó. "Hace cinco años tomé un taxi conducido por un hombre palestino. Al conversar, me dijo que quizás había sido judío hace mucho tiempo. Le respondí que quizá yo también lo fui, tal vez fui musulmán, judío, vikingo… soy gallego. Me citó una frase del Corán que dice algo así como que fuimos creados en diferentes tribus para conocernos mejor. Y eso creo que es lo que hace Cannes: ¡Viva la diferencia! ¡Vivan las culturas! ¡Viva el Festival de Cannes!".

Sirat, que se estrena en cines españoles el próximo 6 de junio, impactó desde los primeros días del festival. La película narra el viaje de un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez) en busca de la hermana de este último, perdida entre raves clandestinas en las montañas de Marruecos. Lo que comienza como una travesía física se transforma en una experiencia sensorial de gran carga simbólica, marcada por un giro narrativo que conduce al espectador hacia un pozo de trauma y dolor, en una propuesta no apta para todos los públicos.

El crítico Carlos Reviriego describió la obra en El Cultural como "el viaje físico de un cineasta espiritual que, en toda su filmografía, busca en el cine respuestas o senderos místicos". Reviriego señaló también la influencia del cine popular y de género, con ecos de Sorcerer de William Friedkin, así como del cine trascendental y experimental.

Laxe, cuya película ha sido adquirida por la distribuidora estadounidense Neon, ha construido su carrera paso a paso dentro del entorno de Cannes: con Todos vosotros sois capitanes (2010) ganó el Premio FIPRESCI en la Quincena de Realizadores; con Mimosas (2016), el Gran Premio de la Semana de la Crítica; y con Lo que arde (2019), el Premio del Jurado en Un certain regard. Con Sirat, alcanza la consagración definitiva con el máximo galardón del jurado.

"Nuestro largometraje propone una aventura física y, al mismo tiempo, metafísica, donde la dimensión simbólica es muy importante", explicó Laxe en rueda de prensa. "Hay una acumulación de ideas abstractas, pero confiamos en el cine y en el poder de las imágenes y los arquetipos".

El éxito de Sirat y la positiva recepción de Romería, la nueva película de Carla Simón también presentada en Cannes, consolidan la proyección internacional de una nueva generación de cineastas españoles, cada vez más influyentes en el cine de autor contemporáneo.