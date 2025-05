Lourdes Montes y Fran Rivera respiran tranquilos tras el ingreso de su bebé, Nicolás, a mediados de este mes de mayo. El torero no pudo acudir a la despedida de su hermano en la plaza de toros la Maestranza, en Sevilla, para estar al lado del pequeño en el hospital. Tana Rivera informó que aquel día su hermano pequeño sufría problemas respiratorios, aunque no era nada grave. Ahora, ha sido la madre del bebé quien ha relatado lo sucedido. Con pulla incluida a su marido. Eso sí, amistosa.

La diseñadora explicó este jueves en un evento de Rowenta que su hijo Nicolás está "muy bien": "Todavía es muy pequeñito, come, duerme y llora de vez en cuando. (...) Es bastante comilón y cada dos horas se despierta". Lejos queda el susto que sufrieron sus padres, que en cuanto vieron que el pequeño no se sentía bien no dudaron en llevarlo al centro hospitalario. Así se lo aconsejó su pediatra. "Tenía muchos moquitos", avanzó Montes.

"En nada esto se complica en una neumonía y con un mes... Pensábamos que nos iban a dar cualquier cosa, pero nos dijeron: 'que se quede'", afirmó la diseñadora. Durante su ingreso, Nicolás estuvo "un poquito incómodo", pero ya está en casa "casi saliendo" del malestar.

En este sentido, Montes no dudó en lanzar, entre risas, un dardo a su marido, que se ha relajado en las labores de paternidad. Ya se conoce la teoría. "Fran con la primera se implicaba más, con el segundo menos y con este se implica poquísimo", señaló su esposa, que, sin embargo, recalcó que "está encantado" con el bebé. Al parecer, al torero le cuesta más volcarse con el niño porque "le da más pereza", pero "con los mayores lo suple porque se ocupa un montón".

La llegada de Nicolás, una grata sorpresa

Las declaraciones de Montes llegan una semana después de que su padre concediera una exclusiva con Montes en la que afirmaba que le "dolió" no estar en la despedida de su hermano, quien además ahora atraviesa un momento personal convulso tras romper con la presentadora portuguesa María Cerqueira.

En esta misma entrevista, el torero e hijo de Paquirri contó que llevaba un tiempo buscando ser padre de nuevo con la diseñadora, que se llevó una grata sorpresa al saber que estaba embarazada. "Llevábamos buscándolo casi cinco años y ya habíamos tirado la toalla. Es verdad que yo tengo un pequeño problema desde que me dio una cornada un toro y me abrió un testículo", dijo Fran.

"Me aconsejaban operarme para que aumentaran las probabilidades, pero lo fui dejando y ya lo habíamos dado por imposible. Pero, mira, la vida te da estas sorpresas y un hijo es un regalo de Dios. ¡Ahora soy 'papuchi'!", comentó el diestro, que, sobre la llegada inesperada del pequeño, añadió: "Yo me hubiera plantado ya con Fran [su hasta ahora hijo pequeño, que nació en 2019]". Todo porque "Cayetana [tiene 25 años] ya es una mujer y mis otros dos hijos, con nueve y seis años, están en un momento que los disfruto muchísimo, pero, a la vez, ya son muy autónomos".

En cuanto a la relación matrimonial de él con la mujer de su vida, también la estaban disfrutando al máximo. Algo que seguirán haciendo, aunque de otra manera: "Nosotros, Lourdes y yo, ya podíamos hacer planes solos. Ahora me toca volver a la casilla de salida, pero también he de decir que ha llegado en nuestro mejor momento. Eso también lo tengo claro".