Jennifer Lawrence conmueve en Cannes al hablar de la depresión posparto: "Te sientes como un extraterrestre"

Jennifer Lawrence no ha dejado a nadie indiferente tras su paso por el festival de cine de Cannes. La actriz presentó este domingo su nueva película, Die my love, junto con su compañero de reparto, el actor Robert Pattinson, y aprovechó para hablar de su experiencia en la maternidad. La película, que habla de la depresión posparto que sufre la protagonista, se rodó cuando Lawrence atravesaba su segundo embarazo. Ponerse en la piel de su personaje fue difícil para ella.

La intérprete de 39 años explicó que fue muy difícil marcar una distancia emocional de su papel en el thriller psicológico. "Como madre, fue muy difícil separar lo que yo haría de lo que ella haría. Fue desgarrador", comentó, sincerándose sobre cómo vivió su estreno en la maternidad. "Es extremadamente aislante", avanzó.

La ganadora de un Oscar, casada desde el año 2019 con el galerista de arte Cooke Maroney, padre de sus dos hijos, tuvo que meterse en la piel de una mujer que desarrolla una psicosis tras sufrir depresión posparto. "Cuando Lynne se muda con esta pareja a Montana, no tiene una comunidad, no tiene a su gente... Pero la verdad es que la ansiedad y la depresión extremas aíslan, sin importar dónde estés. Te sientes como un extraterrestre", señaló.

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, a su llegada al festival de Cannes 2025

"Tener hijos lo cambia todo. Te cambia la vida por completo. Es brutal e increíble", apuntó la protagonista de Los juegos de hambre. "No solo influyen en cada decisión sobre si trabajo, dónde trabajo y cuándo, sino que me han enseñado…", añadió, y lanzó un consejo: "Recomiendo encarecidamente tener hijos si quieres ser actor".

La productora de cine estadounidense admitió que "no sabía que se podía sentir tanto" al tener hijos y que la interpretación es una disciplina muy conectada con la parte emocional: "Es casi como sentir una amapola o algo así, tan sensible... Me han cambiado mi vida. Obviamente, para bien. Y me han transformado creativamente".

La actriz Jennifer Lawrence, en el festival de Cannes 2025