Kevin Spacey rehabilitado: regresa a Cannes el genial actor que tuvo que demostrar su inocencia tras ser condenado de antemano

Kevin Spacey vuelve a pisar Cannes casi una década después, no como parte de la programación oficial del festival, sino como protagonista de un evento paralelo que marca un hito en su proceso de rehabilitación pública. Este martes 20 de mayo, el oscarizado actor estadounidense recibirá un premio honorífico concedido por el Better World Fund, una fundación independiente centrada en iniciativas humanitarias, que celebra su décimo aniversario con una cena benéfica en el prestigioso Hotel Carlton.

La vuelta de Spacey al entorno de Cannes —no asistía desde 2016, cuando participó en la gala amfAR— se produce tras varios años de ausencia de los focos y una intensa lucha por recuperar su reputación. Su carrera se vio drásticamente interrumpida en 2017, tras múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada que le costaron su papel en House of Cards y le situaron en el centro de una tormenta mediática y judicial. A pesar del juicio público anticipado al que fue sometido, el actor fue exonerado de todos los cargos penales tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, siendo declarado no culpable en 2023.

El galardón del Better World Fund reconoce "sus décadas de brillantez artística y su impacto duradero en el cine y las artes", según explicó la organización en un comunicado. Este reconocimiento se suma a otros premios que ha recibido recientemente, como el que obtuvo en Italia por su trayectoria y otro en Reino Unido por su participación en el thriller Control, donde prestó su voz.

Pero la presencia de Spacey en Cannes no se limita a este acto simbólico. También forma parte de una estrategia promocional cuidadosamente diseñada en torno a The Awakening, un thriller conspirativo en el que interpreta a un líder de una cábala global secreta. La película, producida por Camelot Films, se está presentando en el mercado del festival, y su productor, Matt Hookings, ha confirmado que Spacey aprovechará su estancia para mantener reuniones con compradores potenciales. "No lo hemos forzado; tiene sentido. Es un personaje en la línea de House of Cards, aunque no lo mismo", apuntó Hookings.

El acto del martes tendrá también una vertiente benéfica, con fondos destinados a organizaciones como Amma's Foundation y Salaam Baalak Trust. El evento cuenta con el respaldo de varios patrocinadores, entre ellos Camelot Films, Closer Music Corp., Maison Noir, Clinique La Prairie, Kinderlachen y The Hope Giver Foundation.

Manuel Collas De La Roche, fundador del Better World Fund, ha defendido la elección de Spacey como invitado de honor: "Su talento, profundidad y compromiso con la narrativa ejemplifican el poder transformador del cine. Nos sentimos privilegiados de recibirlo".

El regreso de Spacey no está exento de controversia. Aunque su absolución judicial es incuestionable, su sola presencia en un evento de alto perfil como Cannes puede despertar reacciones opuestas. Los organizadores parecen ser conscientes de ello: "Sabemos que habrá quien lo celebre y quien lo cuestione, pero confiamos en que, al entender los motivos, se le conceda una segunda oportunidad", afirmó Hookings.

Así, en un entorno tan simbólico como Cannes, Kevin Spacey reaparece ante la industria y el público internacional con la esperanza de dejar atrás una etapa oscura y volver a ser reconocido por lo que siempre fue: un intérprete extraordinario cuya carrera fue injustamente interrumpida antes de que pudiera defender su inocencia.