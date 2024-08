Preocupación por Sara Carbonero tras conocer el "delicado momento" que atraviesa: "Nunca la había visto así"

La periodista manchega ha ocupado varios titulares esta semana por una supuesta ruptura con Nacho Taboada que no tardó en desmentir. Sí es cierto que la situación entre ellos ha cambiado en los últimos meses, pues el cantante, que vivía con Sara Carbonero en su casa de Madrid, abandonó la vivienda y se trasladó al campo. La razón, sin embargo, no era un distanciamiento entre ellos sino la llegada de Goyi, madre de la periodista, que atraviesa un momento delicado. La ex de Iker Casillas está volcada en el cuidado de su madre y aseguran: "Nunca la he visto como la vi ayer".

Lo ha desvelado Isabel Rábago, que mantuvo un conversación telefónica con Sara este jueves en la que le desmintió, tajante, la ruptura sentimental de la que se hablaba: "Sí es cierto, me cuenta, que ha habido cierta adaptación, que no ruptura, precisamente por el momento que está pasando Sara. Ella no es una persona que de levantar el teléfono y aclarar las informaciones, pero hay que entender en qué momento se encuentra. Yo la he visto y me consta que está en uno de sus momentos más delicados. Está muy muy muy vulnerable".

La tertuliana añadía más información: "Sara está en el momento más vulnerable porque, respetando la intimidad de su madre, su madre ha decidido venirse a vivir a Madrid con ella porque tiene que afrontar un momento muy delicado que ha roto absolutamente a Sara". Y continúa: "La presencia de su madre en su casa ha alterado completamente la normalidad de Sara, pero es un asunto suficientemente grave como para que Sara esté absolutamente con su madre. Esto, lógicamente, repercute en su relación, pero, de ahí a una ruptura es absolutamente falso. Siguen juntos".

Una foto desde el hospital

Las alarmas sobre el estado de salud de Sara Carbonero saltaron el pasado mes de julio, cuando la periodista compartió en sus redes sociales una imagen desde el hospital. Hay que recordar que la ex de Casillas fue diagnosticada de un cáncer de ovarios en 2019 por el que tuvo que ser intervenida de urgencia hasta en dos ocasiones y someterse a un tratamiento de quimioterapia: "Llegué a pasar tres o cuatro meses sin mirarme en un espejo porque no reconocía a la persona que me mostraba el reflejo. Perdí hasta las cejas, que son las que enmarcan la mirada y dan personalidad al rostro, y me quedó una sola pestaña, la más valiente", confesó.

En esta ocasión, sin embargo, la paciente no era ella. "Las mañanas de hospi dan para mucho. Entre estas paredes se valora mucho más cualquier gesto, cualquier detalle, cualquier soplo de aire fresco. Cualquier buena noticia", escribió entonces.