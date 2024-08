Toda la verdad sobre Sara Carbonero: Nacho Taboada se fue de su casa y se alquiló una en el campo

Tras varios días de especulaciones, por fin Sara Carbonero ha dado un paso al frente y ha desmentido su ruptura con Nacho Taboada. Lo ha hecho a través de Gema López en Espejo Público, a la que le declaró: "Nos queremos y queremos seguir juntos. Y los planes que nosotros teníamos de futuro, aunque durante un tiempo tuvimos que aparcarlos, queremos seguir llevándolos a cabo. Me vais a ver con Nacho, sigo con Nacho, nos queremos y en todas las parejas cuando ocurren cosas como las que a mí me han pasado... Pues las relaciones tienen altibajos".

Sara no lo ha tenido fácil en los últimos años. A su cáncer de ovarios, del que afortunadamente sólo tiene que ir a revisiones, se ha unido ahora un problema de salud de su madre, tal y como ella misma ha contado, y eso ha hecho que su vida se modificase. Y ese es el verdadero motivo por el que ella y Nacho han estado más distanciados, según nos relata su entorno: "Sara tomó la decisión de traerse a su madre a su casa de Madrid hasta que se recuperara lo que ha provocado ciertos cambios en su domicilio. Ella y Nacho ya convivían y cuando la madre de Sara empieza a vivir con ella, Nacho decidió irse para darles su espacio". Así que el músico se alquiló una casa y de ahí salieron los rumores, al saberse que Nacho no vivía con Sara, pero nos insisten: "En ningún caso lo han dejado. Sí es cierto que tienen menos tiempo para ellos y que alguien ha podido ver a Nacho en su nueva casa, que está en el campo, pero los motivos son los expuestos. Diría más, Nacho ha sido uno de los grandes apoyos de Sara en todo esto", nos apuntan.

Durante todos estos meses, Carbonero ha estado volcada y dedicada plenamente en lo verdaderamente importante para ella ahora mismo, que es su mamá y sus hijos, con los que hace unos días se escapó a Cádiz a pasar unos días en la playa. Fue allí donde la periodista recibió la noticia publicada por Hola de su separación. "Lo cierto es que no daba crédito. No entendía cómo la revista afirmaba algo así sin haberse puesto en contacto con ella ni con Nacho. Lo cierto es que se molestó mucho, pero no quería entrar públicamente en nada, hasta que se ha visto obligada. Veía que la bola no dejaba de crecer", nos dicen.

Pese a toda esta situación, la periodista y Nacho sí han tenido unos días para escaparse este verano juntos, aunque no les hayamos podido ver. Ambos han hecho un hueco en sus agendas; porque él está de gira, y se han dedicado unos románticos días juntos. De hecho, Sara subió unas imágenes a sus redes en el campo, ella sola, casualmente hechas por su chico. "Amanecer en el campo", escribió. Y al final del carrusel de imágenes de ella en solitario una frase significativa: "Y ¿ahora qué? Ahora, todo".