El enfado de Sara Carbonero con 'Hola' por poner en su boca que había roto con Nacho Taboada: "Nos queremos"

Sara Carbonero (40) no es dada a entrar en desmentidos o confirmaciones sobre noticias relacionadas con su vida personal. Sin embargo, se ha visto obligada a desmentir la información que en los últimos días ha aflorado sobre su relación sentimental con Nacho Taboada (36): la revista Hola avanzó, atendiendo a fuentes cercanas a la pareja, que ambos habían roto. También aseguró que la propia periodista se lo confirmó al semanario.

Sin embargo, dos días después de la información adelantada por la revista, la propia Sara Carbonero ha desmentido tal afirmación: "Nos queremos y queremos seguir juntos. Y los planes que nosotros teníamos de futuro, aunque durante un tiempo tuvimos que aparcarlos, queremos seguir llevándolos a cabo", le ha contado a Gema López. Carbonero, eso sí, reconoce haber tenido una crisis con el cantante que ya está superada: "Hemos logrado reconducir y ajustar."

"Me vais a ver con Nacho, sigo con Nacho, nos queremos y en todas las parejas cuando ocurren cosas como las que a mí me han pasado... Pues las relaciones tienen altibajos", ha insistido la ex de Iker Casillas.

La periodista de Espejo Público ha hablado con Carbonero y esta le ha dado la autorización de desvelar los detalles de su conversación. Una conversación en la que la madre de Martín y Lucas, además, le mostró su malestar con la revista del saludo: "Una no puede decir si está o no está cuando está pasando un bache emocional. Hola no confirmó a través de tu entorno esta ruptura y [el resto de periodistas] nos dejamos llevar a través de Hola. Creo que la historia está clara. Lo que yo he contado lo cuento por boca de Sara Carbonero", ha reiterado la periodista de Antena 3 este jueves.

Los últimos meses no han sido fáciles para Carbonero, que desde el hospital ha compartido varias publicaciones con profundas reflexiones. Una de sus preocupaciones ha sido la salud de su madre, Goyi Arévalo.

Sara y Nacho han pasado los últimos dos meses separados. Ella disfrutó de unos días con sus hijos en su pueblo natal en Toledo. Después hizo una escapada de amigas por la costa de Almería. Con ella se encontraban la periodista Isabel Jiménez, la cantante Vanesa Martín o Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz. En agosto, puso rumbo a Panamá en un viaje humanitario como embajadora de UNICEF, donde recibió la noticia del fallecimiento de un ser querido al que despedía con una desgarradora carta en Instagram.

Taboada, por su parte, ha estado centrado en su gira de verano y, a diferencia del año pasado, cuando vimos a la presentadora acompañar a su chico entre bambalinas, no hubo ni rastro de la manchega.