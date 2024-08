La portada de Sara Carbonero en bañador cuesta casi 9.000 euros: intrahistoria de unas fotos muy peleadas

Contábamos hace algo más de una semana, a finales de julio, la escapada de Sara Carbonero a Almería para disfrutar del Cabo de Gata junto a su íntima Isabel Jiménez y unas cuantas amigas más. De aquel viaje se hace eco la revista Hola este miércoles, llevando a su portada a la ex de Iker Casillas en bañador, con su imponente figura y el Mediterráneo de fondo. Tanto la presentadora de Informativos Telecinco como su socia y algunas de sus acompañantes ya se encargaron de exhibir entonces en sus redes momentos maravillosos de esos días de placeres y sonrisas en los idílicos parajes del parque natural: bellos paisajes, aguas cristalinas, gamba roja, maravillosas playas y la magia de las calas.

Ese podría ser el resumen en blanco del plan de amigas de Sara Carbonero en este verano ardiente. Para colmo, Sara iba de la mano de la mejor anfitriona para visitar esta esquina del paraíso, ya que Isabel Jiménez, casi una hermana, es sin duda la cicerone perfecta al este la tierra andaluza que la vio nacer. Ninguna de las dos iba con sus parejas y el resto de amigas tampoco. Fue una escapada de chicas.

Sara conoce bien el parque natural, porque lo ha visitado muchas veces. Hace años, cuando aún estaba con el exmadridista, recorrió con Iker aquellas tierras. Fue cuando estaban juntos y se amaban en las calas secretas al levante de Agua Amarga. Algunas veces, Sara y el padre de sus hijos gozaron de esos parajes acompañados también por Isabel Jiménez y su marido ingeniero. Lejos quedan aquellos besos, pero en esta ocasión a Sara y su querida Isabel tampoco les ha faltado buena compañía. Junto a las periodistas y empresarias, iban Vanesa Martín y Raquel Perera, la ex de Alejandro Sanz.

La ruta trazada magistralmente por la presentadora de Informativos Telecinco incluyó el lunes un día en las tumbonas de la playa de Agua Amarga, que se alquilan junto a las sombrillas en la mejor zona del arenal, frente a un restaurante cuyos boquerones fritos compiten con un arroz negro para chuparse los dedos, por no hablar de los botellines de Mahou, los más fríos que existen. Por la noche, Sara Carbonero tenía una cena en el Cortijo La Loma, en La Isleta del Moro.

Aquel 29 de julio, lunes, un avezado paparazzi se coló en el establecimiento, a pesar de estar cerrado, con la intención de inmortalizar a placer a Sara Carbonero en bañador y hacer unas fotografías que han llegado a Hola por una cantidad que no llega a los 9.000 euros, tal y como ha podido recabar este digital. Testigos presenciales, presentes aquel día en la playa, sostienen que el paparazzo se colocó en la terraza a pie de playa de un local que estaba cerrado, sacó su cámara e hizo su trabajo lo mejor que pudo. Se le pasó un pequeño detalle: se había metido en un local donde en teoría no tenía autorización para estar.

Desde allí retrató a Sara Carbonero y sus amigas

Mientras Sara iba combinando baños, cremas, lecturas y demás placeres habituales sobre la arena, y sobre todo cuando la periodista volvía de cara, en traje de baño, el paparazzi la retrataba volviendo mojada a su hamaca, fotografías que ilustran ahora la portada de Hola.

Sara Carbonero, nos cuentan, se coscó después de que la habían fotografiado, hubo algún altercado y hasta intervinieron policías. No obstante, la propia Sara y su amiga Isabel Jiménez se encargaron después de inmortalizar (sin necesidad de paparazzi) sus mejores momentos en el Cabo de Gata. La publicación de estas imágenes probablemente restaran valor a la portada. No faltan en algunas de esas imágenes ropas de Slow Love, la marca que fundaron juntas. Sara Carbonero regresó este martes por la noche a Madrid, en el último vuelo procedente de Almería. Llegó a la capital pasadas las once de la noche "por culpa del tráfico aéreo", según dijo el capitán de Iberia durante el vuelo. Sara estaba contenta y sonreía junto a la amiga que la acompañaba. Lo había pasado muy bien.

Isabel Jiménez y Sara Carbonero son íntimas desde que se conocieron en los pasillos de Mediaset, cuando ambas compartían plató en el informativo de mediodía de Telecinco. La toledana cumplió 40 años en febrero, dos menos que Isabel, nacida el Día de los Enamorados: las dos son Acuario y se entienden muy bien. Son socias, han vivido los nacimientos de sus respectivos hijos, sus amores, y desamores en el caso de Sara, y también los problemas de salud de la manchega más conocida de España desde que murió su tocaya, Sara Montiel.