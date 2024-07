Sara Carbonero, con Isabel Jiménez de vacaciones tras sus mensajes preocupantes: su mayor apoyo

Isabel Jiménez es una de las personas más importantes en la vida de Sara Carbonero desde que ambas trabajaran juntas en Informativos Telecinco, hace ya unos quince años. Desde 2015, además, tienen juntas su propia marca de ropa, Slow Love, demostrando que congenian bien tanto en lo personal como en lo profesional. Siempre se tienen la una para la otra en las buenas y en las malas. Jiménez no le soltó la mano durante su enfermedad y también fue su confidente en momentos complicados como la separación de Iker Casillas.

Este verano han aprovechado sus días de descanso para hacer una escapada juntas y otras amigas, de la que han dado fe en sus redes sociales. El lugar elegido por las periodistas ha sido Almería. Han compartido una bonita imagen desde el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Una zona que Jiménez conoce muy bien, pues es natural de Almería. Motivo por el ha aprovechado la visita de sus amigas, entre quienes también se encontraban Vanesa Martín y Raquel Perera, para llevarlas a algunos de sus rincones favoritos.

Los mensajes de Sara Carbonero

Durante los últimos meses y semanas han llamado la atención ciertos mensajes de la madre de Martín y Lucas en sus redes sociales, un altavoz que utiliza para compartir sus reflexiones acerca del paso del tiempo, sus hijos o incluso el cáncer de ovarios que le diagnosticaron en 2019.

"En una de esas, al acabar el sexto y último ciclo de quimioterapia, yo estaba en la cama, sin poder moverme y mi hijo mayor se tumbó conmigo. Después de mirarme detenidamente, muy raro, soltó: 'Mamá, es que tienes las cejas grises y no pareces tú'. Yo por entonces, precisamente por no mirarme ignoraba que había perdido todo el pelo de las cejas, que son las que enmarcan la mirada y dan personalidad al rostro", escribió la presentadora en junio.

Hace tan solo unos días, la que fuera presentadora de los Deportes en Telecinco también hizo balance de su etapa más difícil: "Gracias, vida, porque aunque estos años no me estás dando mucha tregua y me estás retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra en el camino ni mi nivel de conciencia tampoco. Aceptar, abrazar, transitar, no esquivar. Creo que nos vamos entendiendo". En los últimos meses también ha hecho frente a las complicaciones de salud de su madre, Goyi Arévalo, y ha compartido instantáneas desde el hospital.

La periodista, además, también está muy ilusionada y volcada en sus nuevos proyectos: "Con septiembre a la vuelta de la esquina, seguimos creando, seguimos soñando, seguimos creyendo e inventando. Porque el momento es ahora. Con la música como motor y motivo , siempre. Ojalá pronto pueda contaros más", escribió la semana pasada desde un estudio.