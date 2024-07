Sara Carbonero hace balance de su etapa más difícil: "Gracias, vida, aunque no me estés dando mucha tregua"

Los baches como enseñanzas. Así ve la vida Sara Carbonero, quien este domingo se abrió en canal en Instagram para hacer balance de los últimos años. La periodista toledana fue diagnosticada de cáncer en 2019 y desde entonces ha tenido que sortear una serie de obstáculos que ahora analiza y mira con perspectiva. Apuesta por el optimismo y agradece los aprendizajes.

"De todos los viajes que podemos hacer, el más intenso, profundo y necesario siempre será hacia nosotros mismos. Hacia esos sitios donde convergen pasado, presente y futuro. Donde se enredan y entrelazan en esa trenza imaginaria que atrapa el dolor. Ese dolor que, en ocasiones, sumado a todo el ruido que enfrentamos cada día no nos deja ver lo esencial", avanza en su post.

La ex de Iker Casillas cree que olvidamos "los lugares o personas que silenciosos están pero nunca piden", así como "buscar las grietas por donde entra la luz": "Hay muchas, pero hay que saber verlas. Y tener paciencia. Hijos con los que ya puedes tener conversaciones de adultos y pedirles consejos, una abuela a la que se le va olvidando nuestro nombre pero no nuestras historias de cuando éramos niñas. Es lo más salvaje que podemos vivir. Es la aventura. Es la vida".

"Unos ojos a los que poder mirar fijamente y decir libremente cómo te sientes. O que no haga falta. Gente que abraza tu vulnerabilidad cuando la sacas a pasear. Lazos irrompibles, raíces y alas", añade, antes de compartir su agradecimiento. "Gracias, vida, porque aunque estos años no me estás dando mucha tregua y me estás retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra en el camino ni mi nivel de conciencia tampoco. Aceptar, abrazar, transitar, no esquivar. Creo que nos vamos entendiendo".

Estas palabras llegan una semana después de que la que fuera presentadora de los Deportes en Telecinco publicara una imagen desde el hospital. "Las mañanas de hospi dan para mucho", escribió sin desvelar el motivo de su paso por el hospital. En marzo hizo lo mismo: "Entre estas paredes se valora mucho más cualquier gesto, cualquier detalle, cualquier soplo de aire fresco. Cualquier buena noticia", escribió en un extenso texto. Poco después se supo el motivo: su madre, Goyi Arévalo, estuvo ingresada.

En mayo de 2019, casi coincidiendo con el infarto que Iker Casillas sufrió en Oporto, la madre de Martín y Lucas tuvo que ser intervenida de un cáncer de ovario. Volvió a pasar por quirófano en noviembre de 2022. Desde entonces, comparte reflexiones en redes sobre el paso del tiempo, la enfermedad y la importancia de valorar lo realmente importante en la vida. Hace unas semanas, de hecho, desveló cómo uno de sus hijos reaccionó a los efectos de su tratamiento de quimioterapia.