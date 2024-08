Sara Carbonero cuenta toda la verdad sobre su encuentro con un hombre que no es Nacho Taboada en Lanzarote: "Mi vida es mi vida"

Sara Carbonero ha negado este jueves haber roto su relación con el cantante Nacho Taboada tras dos años de relación, uno de convivencia. La periodista ha mostrado su enfado con la revista Hola, que adelantó y confirmó de su boca la ruptura: "Nos queremos y queremos seguir juntos. Y los planes que nosotros teníamos de futuro, aunque durante un tiempo tuvimos que aparcarlos, queremos seguir llevándolos a cabo", ha insistido a través de Gema López.

Por otro lado y dejando aparcado el tema de su relación con el cantante, hay que recordar que la propia periodista de Espejo Público desveló, este miércoles en el plató, un encuentro que Carbonero tuvo con un viejo amigo en Lanzarote a finales de junio, cuando todavía no se hablaba de una crisis o distanciamiento entre Sara y Nacho.

Tras soltar esta información, López vivió un momento "desagradable", pues la representante de Sara se puso en contacto con ella e incluso se habló de posibles medidas legales.

Carbonero, entonces, le aclaró lo de este encuentro en Canarias: "Cuando hablo del viaje a Canarias digo que es por un asunto familiar, de unas personas que no quiero nombrar y yo no nombro a sus hijos. Y Sara me puntualiza que el hecho de que yo no meta a sus hijos y se hable de que se la ha visto con otra persona puede ser malinterpretado. Y yo le digo que no he querido meter a los niños precisamente porque estamos hablando de cosas de mayores", ha contado Gema.

A continuación, Gema ha explicado: "Ella va a un torneo, se ve con esta persona, son amigos de hace tiempo, tienen amigos en común, llevan muchísimo tiempo sin verse y ella, pues bueno, evita fotos porque no quiere que el foco se vuelva a centrar en él, porque ya en su día fue portada de una revista y porque es una persona anónima". Tras todo esto, la ex de Iker Casillas le ha insistido: "Mi vida es mi vida y yo no quiero hacer daño a terceros".

Sara Carbonero y su amigo canario en la revista 'Diez Minutos', en 2021