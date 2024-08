El "encuentro" de Sara Carbonero con "un amigo" en Lanzarote antes de conocerse su ruptura con Nacho Taboada: "Se puso nerviosa"

Las alarmas saltaron el pasado fin de semana, cuando Socialité habló de una crisis de pareja e incluso una ruptura entre la periodista y el cantante de Colectivo Panamera. Este martes, se confirmaron los rumores: Sara Carbonero y Nacho Taboada han puesto fin a su relación. Llevaban juntos dos años, uno de convivencia, pero hace un par de semanas decidieron separar sus caminos.

Sara y Nacho han pasado los últimos dos meses separados. La crisis entre ellos era evidente, así como su distanciamiento. Los dos rompieron de forma cordial y su amistad continúa inquebrantable, como prueba el intercambio de emojis entre ellos en redes sociales hasta hace solo cuatro días, cuando Sara compartió una fotografía en plena naturaleza que Nacho comentaba con un corazón rojo. En ese momento, la ex de Iker Casillas ya daba pistas de su nueva situación sentimental a través de una última imagen: "Y ahora, ¿qué? Ahora, todo".

Este miércoles, en Espejo Público, se han remontado a junio. Gema López ha dicho: "A final del mes de junio, Sara se va a Lanzarote. Ella tiene un encuentro con un amigo, no quiere bajo ningún concepto que se le fotografíe con ese amigo y se pone nerviosa. Es un empresario con el que ella había pasado unos días en la Graciosa en 2021. El rumor del distanciamiento con Nacho ya existía, pero ella no quería que ese encuentro, insisto con este amigo, pudiese ser la causa de la ruptura que la prensa no conocía".

Sobre la naturaleza de la relación, la periodista ha insistido: "Solo le puedo llamar amigo, porque no me consta que haya habido nada más. Lo que sí os puedo asegurar que ella no quería que saliese ni una foto ni una información con esta persona. Insisto, es un viejo amigo con el que fue fotografiada en 2021. Desde entonces ha habido muchos nervios". La copresentadora también ha asegurado que Carbonero viajó entonces a las Canarias por "un motivo familiar, relacionado con su familia más pequeña", y fue entonces cuando se reencontró con este "viejo amigo".

La presentadora toledana y el artista zaragozano se conocieron en abril de 2022 gracias a una amiga común, Isabel Jiménez. La periodista y su marido, Álex Cruz, son íntimos del cantante y fueron a verle actuar junto a Valeria Castro en un concierto en Madrid al que también acudió Carbonero. Les presentaron en un camerino tras la actuación y desde entonces se hicieron inseparables.

Muy celosos de su intimidad, confirmaron su noviazgo con una declaración de amor velada que Sara escribió en sus redes sociales junto a una fotografía de ambos: "En una mano que te sujeta fuerte mientras te toca los acordes de guitarra de tu canción preferida para dormirte, una voz que te lee el periódico cada mañana, unos brazos firmes que te sostienen para ponerte en pie de nuevo…".