El abogado de Daniel Sancho espera una condena de "6 u 8 años de cárcel" a una semana de la sentencia y da una estocada a Silvia Bronchalo

La cuenta atrás para conocer una de las sentencias más esperadas del año ha comenzado. Será el próximo jueves 29 de agosto cuando Daniel Sancho conozca la resolución judicial. El juez leerá la sentencia en una vista convocada a las 10 de la mañana pero la sentencia contra el español acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta ya está redactada y se ha enviado a una instancia superior para que la revise.

Mientras tanto, su abogado español, Marcos García-Montes, ha ofrecido unas declaraciones acerca de la inminente sentencia. La familia se muestra esperanzada: "Entendemos que al no existir premeditación entraríamos en un homicidio doloso, que tampoco existe por no haber ataque de nuestro defendido. Por lo tanto, respecto a la pena estaríamos entre una condena de 6 a 8 años de prisión. Al cumplirse una tercera parte de la pena, Daniel podría volver a España al tener la Justicia española y la tailandesa firmado el llamado 'traslado de presos', que no 'extradición'", explica en La Razón.

En cuanto a su defensa y la del cirujano asesinato, añade: "Sabemos que la defensa de Arrieta ha presentado un informe final que no son conclusiones, por lo que el tribunal no lo tendrá en cuenta. Nosotros nos hemos decantado por la defensa de los derechos humanos que recoge la Constitución tailandesa".

El letrado confía en su estrategia y en la resolución de la justicia tailandesa: "Estamos tranquilos y confiados ya que la defensa en el juicio fue llevada desde España y Tailandia por vía telemática en contacto permanente los equipos jurídicos. Además, el presidente del tribunal nos pidió que confiáramos en ellos ya que se iban a ceñir única y exclusivamente a las pruebas practicadas".

Sobre Rodolfo Sancho y la abuela de Daniel

Hace unos días, el hermano de Rodolfo, Daniel, habló en primera persona de la situación de su sobrino y sobre su hermano, explicó: "Rodolfo está cargado de optimismo. Se espera una sentencia lo más favorable posible, por lo menos que no sea la más grave, que sea lo más venidero".

En cuanto al protagonista de La Señora y El Ministerio del Tiempo, García-Montes ha dicho: "Rodolfo está especialmente confiado también en el trabajo que hemos hecho conjuntamente mi despacho y los abogados tailandeses aunque no oculta cierta preocupación por la sentencia del próximo 29 de agosto. Tanto Daniel, como su padre y el equipo jurídico y criminológico tenemos absoluta confianza en el tribunal y en el presidente".

Preguntado por la abuela paterna de Daniel, el abogado también ha ofrecido unas palabras que pueden molestar a Silvia Bronchalo: "Durante años ha ejercido como una madre para Daniel. Es una auténtica abuela coraje". Habla de Noelia Aguirre, la madre de Rodolfo, a quien la familia ha intentado proteger de todo este tipo de informaciones para que las noticias relacionadas con su nieto le afecten en la menor medida posible.

Como decíamos, la corte de Koh Samui leerá la sentencia del acusado el próximo 29 de agosto y ha limitado el acompañamiento del joven a solo dos personas: su padre, Rodolfo Sancho, y su madre, Silvia Bronchalo. Ambos viajarán a Tailandia para estar cerca de su hijo en un momento tan delicado. Desde el asesinato cometido por su hijo en agosto del año pasado, los dos han tenido fuertes discrepancias durante la defensa e incluso han tenido problemas legales. Ella le demandó por insultos y vejaciones y finalmente la denuncia fue archivada a favor de Rodolfo.