María José Suárez olvida a Escassi a golpe de bikinazo e Hiba Abouk habla de amor: "Si me vuelvo a estrellar, lo haré"

El verano se le presentó lleno de olas a María José Suárez debido al tsunami que Álvaro Muñoz Escassi dejó en su corazón después de tres años de amor. La Miss 1996 se recompone durante la época estival y, aunque está centrada en pasar página y así lo hace saber, lo cierto es que superar una ruptura siempre cuesta, y más siendo tan decepcionante como lo ha sido esta, con una prostituta transexual, un mail, una presunta extorsión y un affaire con Hiba Abouk de por medio.

"Todo lo malo que ha venido este verano con fuerza a atropellarme y desestabilizarme está ya en la papelera", fue el dardo a modo de reflexión que la de Coria del Río soltó este miércoles en sus redes. Eva González, una de las grandes amigas en las que se ha apoyado en estos tiempos convulsos, le respondió en el muro de los comentarios: "Te quiero. ¡Pa fuera lo malo!". Con otro amigo también la hemos visto entretenida estos días.

Instagram es uno de sus pasatiempos favoritos en los buenos momentos y uno de sus refugios en los malos. Este jueves, tras su profunda reflexión, ha deleitado a sus fans con un espectacular posado en bikini desde Miami, donde está pasando unos días con su pequeño Elías, que cumple 7 años en septiembre. También ha presumido de figura con dos lookazos.

Mientras tanto, a Hiba Abouk tampoco la perdemos de vista. En una reciente revista con Elle, la actriz de El Príncipe y Eva & Nicole ha hablado de amor: "He sufrido, no lo voy a ocultar, creo en el amor y en la confianza. Si me vuelvo a estrellar, pues lo haré, aunque no pienso dejar de tener fe en él". La intérprete, que se separó hace más de un año del futbolista del PSG Achraf Hakimi tras la imputación de este por presunta violación y este verano ha sido protagonista por su acercamiento a Escassi, remarca que la prioridad de su vida son sus hijos, Amín (4) y Naím (2), y la gente que adora. "Tener tiempo para estar con mis hijos, con la gente que me quiere y para cuidarme es ahora mismo para mí lo más importante".