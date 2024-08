El guantazo sin manos de María José Suárez a Escassi en su última publicación: borrón y cuenta nueva

El tiempo todo lo cura y la modelo ha hecho borrón y cuenta nueva tras su polémica ruptura con el jinete, con el que compartió los últimos tres años de su vida. Así lo ha expresado ella misma este miércoles en su última publicación en redes sociales, donde ha aprovechado para lanzar un dardo velado contra su ex: "Todo lo malo que ha venido este verano con fuerza a atropellarme y desestabilizarme está ya en la papelera".

María José Suárez ha hecho balance del complicado verano que le ha tocado vivir y del que ahora solo quiere recordar lo bueno: "Viajar con amigas que adoro y mi compadre a Ibiza y Milán. Conocer gente nueva en Mallorca. Reencontrarme con viejas amigas en Málaga. Disfrutar de Elías y mis sobrinos en las playas de Cádiz. Terminar la reforma de mi casa. Salir a cenar con un amigo que hace años que no veía. Hacer más deporte que nunca. Escuchar música a todo lo que da en el coche. Preparar proyectos que comienza en septiembre. Charlas interminables con mis hermanas y cuñados que, por muy dramático que sea el tema, siempre acabamos riéndonos. Un viaje sorpresa a Miami", enumera. "Me quedo con lo bueno, que ha sido mucho, y me instalo en el presente, en la bandeja de entrada, en este amanecer de postal que tengo enfrente mientras escribo estas líneas. La vida a veces duele, pero el resto del tiempo es maravillosa".

La modelo acaba el verano 2024 en Miami, donde vivió tras dar a luz a su hijo Elías, fruto de su matrimonio con el empresario catalán Jordi Nieto. La modelo ha recorrido algunas de las zonas por las que paseaba con su bebé e incluso ha visitado el parque donde el pequeño montaba en columpio: "Aquí se quedaba Elías dormido... Ojú, qué recuerdos", ha dicho emocionada. "Se me caen las lágrimas al ver ese columpio vacío".

La Miss España 1997 comienza una nueva etapa rodeada de su familia y amigos, especialmente uno con el que disfrutó hace unos días de una cena para dos en Sevilla. Se conocen desde hace años y parecen haber retomado el contacto en las últimas semanas. Según la revista Lecturas, estuvieron en un conocido local a orillas del Guadalquivir y se mostraron muy cómplices, tanto que abandonaron el lugar abrazados.