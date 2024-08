El polémico posado de Tamara Falcó desde Maldivas: un bikini, una silla y un comentario 'bomba'

La marquesa de Griñón continúa sus idílicas vacaciones de verano junto a su marido, Iñigo Onieva. Tras pasar por Seychelles, ahora disfrutan del paraíso en Maldivas, desde donde Tamara Falcó ha compartido unas imágenes que han dejado a cuadros a sus seguidores. ¿El motivo? La hija de Isabel Preysler ha cambiado el bañador por el bikini para presumir de cintura de avispa, una que, según muchos usuarios, es producto del Photoshop.

"No entiendo por qué retocas las fotos y si lo haces, hazlo bien", "¿Por qué te pones detrás de la silla?", "Te faltó Photoshop en los brazos", "Qué alto te quedó el ombligo", "Bien de Photoshop en las caderas", "No tienes esa cintura ni en sueños" o "No retocaste los brazos, se ve poco estético" son algunos de los comentarios que ha recibido Tamara en esta publicación, una en la que luce un bikini en tonos azules que resalta su bronceado.

Sin embargo, el presunto retoque de la marquesa no es lo único que ha enfadado a los internautas. Y es que Tamara ha acompañado su carrusel de imágenes con el siguiente comentario: "Fotos para el recuerdo que volveré a mirar en invierno". Unas palabras que ha molestado a unos cuantos, que consideran que el trabajo de la hija de Isabel Preysler no es, precisamente, el más duro del mundo: "¡Pero si tú siempre estás de vacaciones!", "¿Cuántos meses llevas de vacaciones?", "Se te ha caído el rosario del pescuezo, cariño", "Menuda vidorra te pegas", "La vida de los ricos... ya podías dar algo", "No te cansas de hacer el ridículo", "Necesitas que otro te lleve las redes sociales", "¿Qué tal eso de currar? O sea, no, o sea no... Eso es de pobres, yo viajo y voy a misa, ya"...

Ella, desde luego, ha hecho caso omiso a todas estas críticas. El viaje de Tamara, además, es una colaboración publicitaria con el resort en el que se aloja, por lo que además de pegarse unas buenas vacaciones, le han salido completamente gratis. Desde allí, además, ha estrenado nuevo look, con un corte de pelo muy favorecedor y sofisticado que no ha pasado inadvertido: "Ese corte es ideal", "¡Qué bonito tu pelo!".