Antonio Banderas se va de boda tras el drama de su Gaviota: su hija Stella del Carmen anuncia que se casa

Antonio Banderas deja aparcado el drama que ha vivido este verano con la demolición de La Gaviota, la casa marbellí que en su día perteneció a Encarna Sánchez. Ahora, el actor sonríe gracias al notición que le ha dado su hija, Stella del Carmen. La joven de 27 años se ha comprometido con su novio, un joven al que conoce desde que era niña.

Ella misma ha anunciado el compromiso a través de su cuenta de Instagram: "I get to hang out with my favorite person on earth forever!" (¡Podré estar para siempre con mi persona favorita de la Tierra!), escribió en la noche de este lunes junto a una colección de fotos con su prometido.

Stella presume de anillo de compromiso y también rescata unas cuantas imágenes de su infancia, adolescencia y juventud en las que aparecen juntos. El hombre con el que ha decidido dar este paso tan importante es Álex Gruszynski, financiero de profesión que estudió Administración de Empresas en la Wake Forest University, en Carolina del Norte. Es cofundador de la agencia creativa It's Nova. Los dos dejaron de ser amigos para convertirse en algo más en 2015, aunque en 2019 interrumpieron su relación.

No fue hasta comienzos de 2023 cuando ella volvió a subir fotografías junto a él. Durante el tiempo que estuvieron separados, ella mantuvo una relación con Eli Meyer, hijo de Ron Meyer, uno de los representantes más reconocidos en Hollywood. Para Stella del Carmen y su novio, segundas oportunidades sí son buenas. Y si no, que les digan lo contrario.

Gruszynski está plenamente integrado en la familia de ella. Lo conocen desde que era un niño y es uno más. Y para muestra, un botón. Esta Semana Santa les vimos juntos en Málaga, en el balcón del actor, todos juntos, disfrutando de los pasos.

Stella del Carmen, afincada en Los Ángeles, está en un momento pleno tanto a nivel personal como profesional. La joven trata de seguir el camino que le allanaron sus padres, aunque se siente más cómoda detrás de las cámaras. Formada en escritura creativa e interpretación, se define como cineasta y hace buenas migas con su hermana Dakota Johnson. Ha trabajado con ella en su productora y también ha dirigido diferentes campañas de publicidad. Incluso ha posado como modelo para Dior. Con su padre también trabajó como asistente de dirección en el musical Company: "Fue divertido y una experiencia de aprendizaje increíble. Admiro mucho lo que mi padre está haciendo con su teatro [Soho] y todos los proyectos alrededor del mismo, y me sorprende cuánto ama su ciudad natal [Málaga] y lo generoso que es con ella", dijo en Hola hace unos meses.

Melanie Griffith reacciona

Melanie Griffith está especialmente emocionada con la noticia del compromiso: "I love you both sooooo much!! Congratulations again!!!" (Os amo much. Felicidades de nuevo), ha escrito la actriz bajo la publicación de su hija. En la boda también tendrá un lugar muy especial, Nicole Kimpel, la novia de Antonio con quien el actor ya lleva diez años de relación. Cómo pasa el tiempo.