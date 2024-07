Varapalo para Antonio Banderas: ordenan la demolición de La Gaviota, la casa marbellí que perteneció a Encarna Sánchez

Fue la casa donde creció su hija, Stella del Carmen, y que en su día perteneció a Encarna Sánchez: La Gaviota. Ahora, Antonio Banderas ha lamentado la demolición de la vivienda. Todo a raíz de una resolución del Tribunal Supremo que se remonta a 2015. De esta forma, el actor se ha quedado sin uno de sus refugios favoritos del mundo, ubicado en la zona de Los Monteros Sur, una de las más exclusivas de Marbella.

El chalé donde Antonio Banderas fue tan feliz con Melanie Griffith y en el que tantas horas ha pasado con Nicole Kimpel se construyó con una licencia ilegal concedida en 1995 por el equipo de Gobierno de Jesús Gil. Por las paredes de La Gaviota también ha pasado Isabel Pantoja, a raíz de la estrecha amistad que mantuvo con Encarna Sánchez.

La periodista utilizó esta propiedad como residencia de verano, aunque su enfermedad hizo que tan solo pudiera disfrutarla durante un efímero periodo de tiempo. Jesús Gil le facilitó los terrenos para que edificara La Gaviota tras el apoyo que la comunicadora le brindó a través de COPE en las elecciones de 1991 y 1995.

El actor malagueño se hizo con esta vivienda en el verano de 1996, apenas unos meses después del fallecimiento de la periodista por cáncer, y desde entonces ha sido uno de sus grandes tesoros. En 2020, pasó allí el confinamiento por covid. La revista Lecturas adelanta este martes la demolición de la casa tras más de una década de litigio legal que finalmente ha tenido un fatal desenlace para la estrella del cine español.

El actor ha expresado en más de una ocasión que se ha sentido una víctima del ayuntamiento de Marbella. "No he cometido ninguna ilegalidad, compré la casa a un tercero con todos los papeles en regla y si me engañó el ayuntamiento yo no tengo ninguna culpa", aseguró el protagonista de Dolor y Gloria en 2013 a Vanitatis. Por entonces ya cedió parte de su jardín tras un acuerdo con los responsables de urbanismo para que el ayuntamiento construyera una pasarela que permitiera cruzar el arroyo que linda con la vivienda.