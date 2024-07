Las otras 'gaviotas' de lujo de Antonio Banderas: de la mansión prefabricada de Londres al apartamento de Nueva York

Las paredes de La Gaviota han sido derruidas y ya forman parte de la historia marbellí. Antonio Banderas compró esta propiedad tras la muerte de Encarna Sánchez en 1996. Fue un regalo del que fuera alcalde de Marbella Jesús Gil a la periodista de COPE por su apoyo público de cara a las elecciones y el actor malagueño sintió que acabó pagando los platos rotos de la irregular gestión urbanística de la época.

Sin embargo, tras el derrumbe de las paredes, el protagonista de La piel que hábito tiene otras intenciones con el terreno, pues no se va a quedar con los brazos cruzados y todo parece indicar que tiene pretensiones muy serias de construir otra mansión dentro del marco de la legalidad.

Tal y como ha expresado en alguna ocasión desde que el litigio legal se desencadenara hace más de una década, se ha sentido una víctima: "No he cometido ninguna ilegalidad, compré la casa a un tercero con todos los papeles en regla y si me engañó el ayuntamiento yo no tengo ninguna culpa", llegó a declarar a Vanitatis en 2013.

Las otras 'gaviotas' de Banderas

¿Qué otras propiedades tiene Banderas tanto en España como en otras partes del mundo? Como uno de los actores españoles más reconocidos y admirados fuera de nuestras fronteras, ha amasado una impresionante fortuna a base de su trabajo, esfuerzo y reconocimiento que le ha permitido tener joyas inmobiliarias de lujo. El apartamento que compró en 2005 con su exmujer Melanie Griffith por 3,3 millones de euros en Nueva York con vistas a Central Park, el pulmón de Manhattan, es uno de ellos. En 2018 lo puso a la venta por una cantidad que rondaba los 7 millones de euros pero a día de hoy sigue siendo suyo. Tiene cuatro dormitorios (tres suites y una habitación auxiliar), cuatro cuartos de baño y cuenta con una gran luminosidad. Está situado en la cuarta planta del edificio The Prasada.

Si nos trasladamos a Reino Unido viajamos a la mansión en la que ahora se podría inspirar para construir su nueva Gaviota. Se trata de una casa prefabricada de lujo. Está ubicada en Surrey, al norte con Gran Londres, y la compró en 2016, ya separado de su exmujer. Es una de las 200 viviendas de este estilo construidas por el estudio alemán Huf Haus en la zona. La vivienda, con media hectárea de jardín y valorada en tres millones de euros, está en plena campiña inglesa y tiene 5 dormitorios y 6 cuartos de baño. Entre sus vecinas, Cate Blanchett.

Y de la mansión de Londres pasamos a los áticos que tiene en España. En Málaga, su tierra natal, dispone desde 2014 de un ático en la plaza del Zegri. Situado junto a la Alcazaba y con vistas también a la Aduana, al museo Picasso, al teatro romano y a la torre de la catedral, se trata de una vivienda de dos pisos con unos 500 metros cuadrados de superficie. Se encuentra en un edificio impregnado de historia en la zona noble de la ciudad.

El otro ático del que hablamos lo tiene en Madrid, y este lo tiene desde hace mucho menos tiempo. Fue en abril de este presente año cuando conocimos que el novio de Nicole Kimpel adquirió un ático en la Milla de Oro valorado en un millón y medio de euros. El ático, que cuenta con unas espectaculares vistas al parque del Retiro, está ubicado en la calle Alberto Bosch, en un edificio casi centenario que tuvo una reforma completa en 2004. La vivienda tiene 80 metros cuadrados útiles y posee una terraza de 20 metros cuadrados. Además, tiene un trastero en la planta baja.