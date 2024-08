Kiko Jiménez denuncia a Maite Galdeano por amenazas graves: "Sofía lo respeta"

La relación de Sofía Suescun y Maite Galdeano saltó por los aires el miércoles por la noche. Sin medias tintas, la navarra arremetió contra su hija Sofía y su novio, Kiko Jiménez. Durante la tarde del jueves, la ganadora de Gran Hermano 16 respondió a los ataques de su madre a través de un comunicado en su perfil de Instagram.

Tras dos días cargando incansablemente contra su hija, Galdeano rectificó este viernes y le pidió perdón en TardeAR . Ante esta complicada situación familiar, Kiko Jiménez se ha sentado este sábado en Telecinco para aclarar que Maite no se ha puesto en contacto con Sofía, ni siquiera a través de terceros. Además, el ex concursante de Supervivientes ha anunciado que ha tomado medidas legales contra Maite por recibir amenazas.

"He tomado medidas por amenazas graves que ha hecho hacia mi. También por acusaciones que he recibido de ella en redes. Lo he puesto en manos de la justicia", ha anunciado este sábado Kiko Jiménez en Fiesta. Así las cosas, el ex de Gloria Camila ha asegurado que Sofía respeta su decisión. "Sofía lo respeta. Yo tengo que defenderme. Si pide perdón públicamente yo no retiraría la denuncia. A mi me ha hecho mucho daño. Está en juego mi dignidad y la de mi familia", ha asegurado.

A pesar de relatar este duro episodio, Kiko ha señalado que está más tranquilo, pero ha admitido que no han recibido ningún mensaje de Maite. No obstante, el ex tronista de Mujeres Hombres y Viceversa ha señalado que si Maite recibe ayuda, todo puede cambiar. "Yo estoy bien, más tranquilo. No ha contactado con Sofía, ni a través de terceros. No se trata de ponerse en contacto para pedir perdón, es una situación que lleva repitiéndose muchos años atrás. Como bien dijo Sofía en el comunicado, esto se trata de ceder para recibir una ayuda y, cuando se de ese paso, ya todo puede cambiar", ha sentenciado.