Bad Bunny, Bob Dylan, Charli XCX y los Rolling Stones: esto es lo que recomienda escuchar Barack Obama

Pedro Sánchez no es el único líder político que presume de estar al día de la actualidad musical. El que fuera el presidente de Estados Unidos entre los años 2009 y 2017, Barack Obama, compartió este lunes sus recomendaciones musicales a través de su perfil de Instagram, y sus propuestas son de lo más variadas, ya que reúnen géneros y temáticas muy distintas.

Como cada año, el marido de Michelle Obama publicó una recopilación de temas para inspirar a sus más de 36,4 millones de seguidores. "Con el verano llegando a su fin, quería compartir algunas canciones que he estado escuchando últimamente. Y no sería mi lista de reproducción si no incluyera una mezcla ecléctica. Espero que encontréis algo nuevo que escuchar", escribió.

En el post, aparecen canciones de grupos y artistas consagrados, como los Rolling Stones, de los que ha destacado su canción I Can't Get No Satisfaction; o Sting, autor del tema If You Love Somebody Set Them Free. Propuestas de tinte rockero que se entremezclan con el R&B, Soul y Pop de PJ Morton, Jojo, The Miracles o 2Pac.

Destacan en la playlist dos nombres de moda: Charli XCX, la artista que ha sacado el disco del verano -y uno de los álbumes del año-, Brat. El expresidente estadounidense ha seleccionado 365, que está entre los temas más conocidos de la cantante británica. Por otro lado, también figura en la lista Chihiro, de la jovencísima y exitosa Billie Eilish.

El exdirigente del partido demócrata publicó, en total, 46 canciones en las que también conviven otros músicos: Bob Dylan, Bad Bunny, Feid, WILLOW, Rema, Etta James, Common, The Supremes, Beyoncé, Myles Smith y Paul Russell, entre otros.

En este batiburrillo de canciones entre lo reciente y lo tradicional tienen influyen notablemente sus dos hijas, ya que, como el propio Obama reconoció al ser interrogado sobre el tema: "Recibo referencias de mis hijas, lo que me impide quedarme estancado en los años ochenta".

Obama siempre ha mostrado un gran manejo de las redes sociales. De hecho, fue el primer presidente de EE UU en usar Twitter, Instagram o Snapchat, aunque esto se tratase de una mera coincidencia temporal, ya que accedió a la Casa Blanca en 2009, cuando estas plataformas estaban en pleno desarrollo.

Esto le ayudó a acercarse a la población estadounidense y a encontrar simpatizantes más allá de su país. No es casualidad tampoco que sus propuestas sean tan diversas, algo que se observa en su selección de libros para el verano: The God of the Woods, de Liz Moore; Of Boys And Men: Why The Modern Male Is Struggling, Why It Matters, And What To Do About It, de Richard Reeves y Help Wanted, de Adelle Waldman se encuentran entre los títulos seleccionados.