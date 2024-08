Preguntamos a Antonio Tejado qué le parece salir de fiesta y presumir de su paso por prisión mientras su tía está en tratamiento

Estaba prácticamente 'desaparecido' desde que salió de prisión en libertad provisional el pasado 20 de mayo, tras casi 100 días en la cárcel, por su presunta implicación en el violento robo a la casa de su tía, María del Monte, y de su mujer, Inmaculada Casal. Antonio Tejado prefiere mantener un perfil bajo y alejado de los focos a la espera de que se celebre el juicio que dictaminará si, como sostiene la Fiscalía, fue el autor intelectual del atraco que ha supuesto uno de los golpes más duros que han recibido tanto la cantante como su esposa.

Un proceso que se ha retrasado y que no tendrá lugar previsiblemente hasta primavera de 2025, y ante el que el ex de Chayo Mohedano guarda silencio absoluto en sus cada vez más escasas apariciones públicas. Sin embargo, tras las informaciones que apuntaban a que el sevillano estaba anímicamente hundido y que en este complicado trance se refugiaría tan solo en su familia más cercana y en su novia Samara Terrón, un testigo revelaba hace unos días una sorprendente noticia que no deja precisamente en buen lugar a Tejado. El sobrino de María del Monte pasó una noche de fiesta y diversión en un local de Sevilla hasta altas horas de la madrugada (en concreto las 6:00), y lejos de parecer abatido, se mostró eufórico e incluso presumió de su paso por prisión.

Según este testigo, Antonio estaba en "estado lamentable" y "desastroso", llevaba la ropa sucia, y ante el revuelo que generó su presencia en la discoteca no dudó en presumir de que había estado en la cárcel, como "orgulloso" de ello, contando algunas anécdotas de lo tranquilo que habría estado y lo bien que le habrían cuidado. Una información sobre la que le hemos preguntado al sobrino de la cantante, que ha reaparecido en los juzgados de Sevilla para firmar ante el juez, una de las medidas cautelares que le impusieron para lograr la libertad provisional.

Solo, muy serio y ocultando su rostro bajo unas gafas de sol, Tejado ha guardado silencio. No ha podido evitar que su actitud le delatase y su gesto ha cambiado cuando le hemos pedido que confirmara si estuvo de fiesta en condiciones 'lamentables'. Una cara de enfado que ha aumentado cuando le hemos preguntado cómo se ha tomado las críticas por irse de 'juerga' y presumir de su paso por la cárcel mientras su tía María continúa hundida psicológicamente por el robo y recibiendo tratamiento psicológico.